Moby Cult, giovedì 30 agosto penultimo incontro, ospite Laura Bontà

Eventi

Rimini

| 10:55 - 29 Agosto 2018

“Corri il rischio di essere felice! Manuale interattivo di costellazioni familiari. Metodo Hellinger®” è il libro di Laura Bontà protagonista domani – giovedì 30 agosto – del penultimo incontro di Moby Cult, la rassegna di incontri con l’autore promossa da Manola Lazzarini per l’associazione “Il libro nella città”, in collaborazione con Cna e Comune di Rimini.



Alle 21 nella corte di Castel Sismondo, l’autrice riminese, esperta della relazione trasformativa, presenta la sua ultima pubblicazione dedicata alle relazioni e alla libertà e al coraggio di essere autenticamente se stessi. «Una bussola per orientarti in un affascinante viaggio che ti condurrà a fidarti del tuo intuito, a seguire strade finora sconosciute, a incontrare coincidenze particolari, che faranno accadere qualcosa di inaspettato nella tua vita – spiega Laura Bontà –. Un libro che sostiene la tua ricerca della felicità».



Il volume “Corri il rischio di essere felice!”, dopo aver illustrato la metodologia delle costellazioni familiari spirituali, definito il loro campo d’azione e di indagine, è diretto al cuore e attraverso meditazioni, costellazioni ed esercizi, conduce il lettore a essere partecipe di un viaggio nelle dimensioni dell’anima che educa, trasforma e fa comprendere che è tempo di essere felici.





Laura Bontà, dopo essere stata organizzatrice di eventi nel settore olistico, ha conseguito diverse specializzazioni nell’ambito della relazione trasformativa: Diplomé Europeenne Costellations Familiales et Systemíques - Méthode Hellinger sciencia® - Université Jean Monnet A.I.S.B.L Bruxelles, Zertifikat “Die Schule der Liebe in der Familie” - metodo Jirina Prekop, Facilitatrice Cosmic Power® in azione - metodo Sophie Hellinger, Counselor Olistico.

Insegna Costellazioni Familiari Spirituali - metodo Hellinger®, Counseling Olistico, Orientamento Professionale, Etica e Deontologia professionale presso enti formativi privati.

Si occupa di Life & Business Counseling, conduce gruppi di crescita personale e tiene sessioni individuali attraverso discipline olistiche esperienziali. Autrice dei libri “I Belli Addormentati nel Mondo” (La Stamperia Editore, 2012) e “Corri il rischio di essere felice. Manuale interattivo di Costellazioni Familiari metodo Hellinger®” (AB Editore, 2018).

Editor della Collana Olistica “InEvoluzione” AB Editore e Editor autori SIAF Italia. Impegnata in progetti sociali e nella divulgazione e nel coordinamento delle discipline olistiche ricopre le cariche di Consigliere Nazionale e Delegato Nazionale Incremento e Sviluppo associati SIAF Italia.