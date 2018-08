Volley Serie C Femminile, esordio casalingo per il Retina Cattolica il 13 ottobre

Sport

Cattolica

| 10:40 - 29 Agosto 2018

Scatterà il prossimo 13 ottobre (ore 19) al Palazzetto dello Sport di Cattolica, il campionato di Serie C Regionale Femminile, girone C, del Retina Cattolica Volley, contro il Rubicone in Volley. Le ragazze della formazione gialloblù questa settimana hanno iniziato ad allenarsi in palestra sotto la guida del nuovo allenatore Matteo Costanzi, e a fare preparazione atletica in spiaggia. Sarà una stagione molto impegnativa per il Cattolica Volley, che affronterà 13 avversarie (riposo all'andata 5 gennaio), in 26 partite fino al termine della stagione fissata per il 4 maggio 2019. Nella stagione 2017-18, la società cattolichina ha ottenuto il miglior risultato della sua storia, conquistando il quinto posto nel campionato di Serie C. "Rispetto all'anno scorso la squadra è stata rivoluzionata, sono rimaste soltanto tre ragazze, abbiamo iniziato un progetto giovani, inserendo diverse giocatrici delle giovanili in fascia under 16 e 18 – dice Matteo Costanzi - Stiamo, inoltre, provando qualche altra ragazza under esterna alla nostra società, e in più abbiamo inserito alcune pallavoliste con più esperienza, che diano una mano a livello di gioco e di come vivere il campo". Obiettivo della stagione 2018-19? "Non poniamoci limiti perchè siamo un gruppo nuovo e giovane. Se le ragazze riusciranno a crescere tecnicamente come persone e atlete, non metto nessun paletto, anche se so che potrebbe essere una stagione difficile. Ma sono convinto che con questa squadra possiamo comunque divertirci". Coach Costanzi ha un "leit motiv" nel suo modo di allenare: non vuole squadre da mettere in campo, ma squadre da costruire in palestra..."E' così, non mi piace andare con la Ferrari, ma preferisco guidare una 500. Il mio target è quello di seguire ragazze giovani, ho sempre fatto campionati di serie C e B con diverse giocatrici in erba da lanciare, alcune delle quali sono arrivate anche in serie A2 e B1. Non mi spaventa la giovane età del roster di quest'anno e l'inesperienza. E' una bella sfida, vediamo cosa riusciremo a combinare". Avversarie da battere? "Il campionato di Serie C è di buon livello, Cervia ha fatto una buona squadra, così come Bellaria, che ha una panchina giovane, ma un gruppo titolare molto esperto". Matteo Costanzi in carriera ha portato le sue ragazze per ben 4 volte alle Finali Nazionali Giovanili e a una Finale Nazionale di beach volley, conseguendo il titolo di Vicecampione d’Italia in ambito giovanile, ha ottenuto più di una decina di Titoli Provinciali e quattro Titoli Regionali. "Ho fatto esperienza con prime squadre giovani e giovanili, voglio creare giocatrici e mentalità, perchè se qualche ragazza tra due-tre anni sarà in grado di fare il salto di categoria, dovrà essere pronta anche come atleta e professionista", conclude il neo-coach.