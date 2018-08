Calcio Garden, al via la terza stagione con tante novità. Sabato 1 settembre giornata inaugurale

Sport

Rimini

| 10:34 - 29 Agosto 2018

Sabato 1 settembre la giornata inaugurale, il 3 settembre il via agli allenamenti. Tra le novità i corsi per i piccoli 2014 e la collaborazione con la Goalkeepers Academy; confermata la seconda attività a scelta e la formula Family per tutta la famiglia.



Una nuova stagione al via con tante novità: comincerà sabato 1 settembre con una festa dedicata a tutti i bambini e ragazzi il terzo anno della sezione calcio del Garden diretta da Valter Sapucci.

Nella giornata inaugurale, dalle 17.00 alle 19.00, tutti i partecipanti scenderanno in campo per partite, prove tecniche e divertimento mentre i genitori potranno ricevere tutte le informazioni sull’attività e i corsi che prenderanno il via lunedì 3 settembre con due settimane di prova gratuite.

Saranno tante le novità per la stagione 2018/2019 a cominciare dallo speciale corso riservato ai bambini nati nel 2014 finalizzato all’approccio al gioco/sport calcio con metodologie ludiche e psicomotorie. Un’altra novità è a collaborazione con la Goalkeepers Academy di Emiliano Dei che si occuperà della formazione e della specializzazione tecnica avanzata dei portieri di qualsiasi livello attraverso lezioni individuali e personalizzate.

Confermatissima invece la formula dell’attività calcistica integrata ad una seconda attività, compresa nell’iscrizione.

Questo permette l’ampliamento del bagaglio motorio del bambino finalizzato sia al miglioramento psico-fisico e alla crescita che soprattutto alla ricerca della sua salute e benessere, per una crescita sana. Per consigliare al meglio la seconda attività e soprattutto per monitorare la crescita sana sarà effettuata preliminarmente un’analisi corporea e una valutazione posturale molto importante anche per la prevenzione infortuni.

Altra conferma è quella della proposta di attività fisica per tutta la famiglia con lo speciale abbonamento Family che permette anche ai genitori ed eventuali fratelli di frequentare piscina, palestra e corsi per promuovere uno stile di vita sana e diffuso per tutto il nucleo famigliare.

Valter Sapucci sarà affiancato come negli ultimi due anni da uno staff di allenatori ed educatori qualificati che da anni operano nel settore; la struttura di riferimento per gli allenamenti sarà naturalmente il Garden con i suoi 4 campi da calcetto e 1 da calcio a 8 tutti sintetici e coperti nella stagione invernale per consentire gli allenamenti anche con freddo e pioggia (oltre a strutture esterne comunali per il calcio a 11).

Lo slogan del 2018/2019 per il Calcio Garden è “Divertiamoci sul serio”, per una stagione che pone al primo posto la gioia di praticare questo sport facendolo nel modo più professionale possibile.