Cibo avvelenato in albergo: alcol e candeggina nel buffet. Clienti accorti in tempo

Cronaca

Rimini

| 08:43 - 29 Agosto 2018

I carabinieri di Miramare hanno lanciato una caccia all’uomo nei confronti di uno sconosciuto sospettato di aver avvelenato cibo che si stava consumando in un albergo riminese. Le ricerche, come riportato dalla stampa locale, si concentrano soprattutto all'interno della struttura, dove i militari hanno sequestrato i cibi contaminati che saranno esaminati dall'Ausl. Per fortuna non ci sono state conseguenze grazie alla segnalazione dei clienti e dei rigorosi controlli degli addetti alla cucina. La vicenda ha preso il via il 22 agosto scorso quando alcuni ospiti della struttura hanno avvertito e segnalato odori strani provenienti dalle verdure presenti nel buffet. La medesima situazione, verificatasi il giorno seguente, ha fatto scattare l’allarme facendo scoprire che qualcuno aveva colpito in cucina versando della candeggina nel bollitore in modo da far servire cibo contaminato. La caccia al responsabile è dunque aperta. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi anche se il fatto che questo abbia avuto accesso alla sala da pranzo e soprattutto alle cucine lascia pensare si tratti di qualcuno che conosce molto bene la struttura.