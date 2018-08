Calciatori del Fano fuggono all'alt e si schiantano a Riccione. La società: 'Prenderemo duri provvedimenti'

Cronaca

07:45 - 29 Agosto 2018

Tre calciatori del Fano fuggono all’alt a Riccione e si schiantano, la società Alma Juventus preannuncia 'duri provvedimenti'. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì a Riccione, quando il carabiniere gli ha intimato l’alt all’auto con i calciatori. L’Audi però non si è fermata, ha accelerato sfrecciando a 130 chilometri orari in viale Ceccarini monte in direzione centro e si è schiantata contro un muro che divide la sede stradale dalla corsia del Trc. Nessuna grave conseguenza per i calciatori, ma a quanto pare il ragazzo alla guida non aveva la patente.

“L’Alma Juventus Fano 1906 - si legge in una nota della società -comunica che, al termine della partita contro il Gubbio, nella notte del 27 agosto 2018, tre tesserati della squadra granata sono rimasti coinvolti in un incidente stradale nei pressi di una città della riviera romagnola. Fortunatamente le condizioni di salute dei tre soggetti coinvolti sono buone in quanto hanno riportato delle lievi contusioni guaribili in pochi giorni.

Nel contempo la società condanna e si dissocia da quanto avvenuto e, appena avrà ottenuto dagli inquirenti le informazioni sulla dinamica dell’incidente, prenderà nei confronti dei soggetti duri provvedimenti poiché l’Alma Juventus Fano 1906 fa della morale un valore imprescindibile come del resto è specificato nel documento relativo alle norme di condotta che tutti i tesserati dell’Alma Juventus Fano 1906 hanno sottoscritto al momento della firma del proprio contratto di lavoro.

Tutti i tesserati dell’Alma Juventus Fano 1906 sono tenuti ad osservare un comportamento corretto e leale in campo e fuori. Dal momento che vestono i colori granata i ragazzi accettano di rappresentare la nostra citta’ sempre ed ovunque si trovino e non debbono contravvenire a questo “contratto” che è si sportivo ma è soprattutto etico e morale.