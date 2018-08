Eccellenza, respinto il ricorso del Faro al Collegio di Garanzia del Coni: il Cattolica esulta

Sport

Il Faro si è visto respingere il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, per cui il club bolognese disputerà il campionato di Promozione.

La Giovane Cattolica potrà quindi disputare regolarmente l’Eccellenza tramite esercizio provvisorio condotto dalla curatrice fallimentare. Le motivazioni ci verranno comunicate nei prossimi giorni. Una bella notizia per tutti i tifosi giallorossi che adesso si attendono l'arrivo di un attaccante di peso. Domenica prossima scatta il campionato e il Cattolica giocherà in casa contro il Sanpa Imola: martedì le porte dello stadio Calbi si sono riaperte.