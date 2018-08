Basket C Gold, parte la stagione del settore giovanile dei Crabs. Maghelli il responsabile. Arriva Bennerman?

Sport

Rimini

| 21:50 - 28 Agosto 2018

E' Andrea Maghelli il responsabile del settore giovanile dei Crabs. E' stato presentato il gruppo dei tecnici del settore giovanile per la stagione 2018/2019. I campionati che vedranno scendere in campo i Granchi cone le seguenti squadre: Under 20 Regionale, Under 18 Eccellenza, Under 15 Regionale, Under 14 Elite, Under 13 Elite e Under 15 Eccellenza che sarà in collaborazione con la Polisportiva Cesenatico diretta da Stefano Pillastrini e Lanfranco Giordani. Questa squadra giocherà nel campo di Cervia.

I Crabs ci tengono molto ad intensificare la collaborazione con le società del circondario per rilanciare la politica dei giovani “nostrani” che possono puntare in questo modo a raggiungere ottimi traguardi contando su una collaborazione fattiva con la società dei “granchi” che è fra i leader nel settore giovanile italiano.

Per quanto riguartda la prima squadra, c'è Paolo Rossi in pole position per il ruolo di coach con Franco Ferroni come vice. Per quanto riguarda il roster il play guardia potrebbe essere l'americano Cameron Bennerman (foto), 1,93, già ai Crabs nella stagione 2009-2010.

Intanto German Scarone potrebbe avere un ruolo dirigenziale con un ruolo nel cda.



Lo staff del settore giovanile

ANDREA MAGHELLI. Responsabile del Settore Giovanile e allenatore Under 18 Ecc.

FIRIC GORDAN. Allenatore Under 15 Ecc.

CIRO LUONGO. Allenatore Under 14 Elité.

MARCO TAMAGNINI. Allenatore Under 13 Elité

MATTEO MONTANARI. Allenatore Under 15 Ecc.

ROBERTO CASOLI. Allenatore

DANILO DACCICO. Allenatore

GIORGIO CIANCONE. Allenatore

ERMES VITALI. Allenatore

ADRIANO ALBERTINI. Medico sociale

DIEGO BARTOLINI. Fisioterapista

ANDREA NACCARI. Preparatore atletico.



Nel frattempo si stanno allenando le formazioni che parteciperanno all’importante torneo Internazionale EYBL Central Division con le squadre Under 20 ed Under 14. Da oggi inizia l’attività per tutti.