Al mercatino vendeva documenti di Stato degli anni 30 e 40, scagionato commerciante

Cronaca

Morciano

| 17:59 - 28 Agosto 2018

Accuse di ricettazione archiviate per un commerciante di Morciano, titolare di un mercatino dell'usato, che era stato trovato in possesso di documenti concernenti atti della Prefettura di Pesaro, risalenti agli anni '30 e '40. Il blitz dei Carabinieri era avvenuto durante un mercatino in piazza del Popolo a Pesaro, il 18 giugno 2017. Nella sua bancarella il morcianese esponeva i documenti, in vendita a un prezzo di 10 euro a pezzo, che, secondo quanto riferito ai Carabinieri, aveva acquistato da tre persone: i tre attuali indagati, da parte delle procure di Pesaro, Ravenna e Napoli, uno dei quali è un 36enne di Rimini. Il commerciante di Morciano, difeso dall'avvocato Alessandro Catrani, è stato sentito dal gip nell'aprile scorso ed è di questi giorni la notizia della completa archiviazione delle accuse nei suoi confronti, con l'avallo da parte della Procura.