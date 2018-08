Arriva da Industrie Valentini la smentita di vendita a Scm, anzi rilancia con apertura nuovi mercati

Attualità

Rimini

| 17:53 - 28 Agosto 2018

Scm Group ha espresso interesse all'acquisizione dei capannoni delle Industrie Valentini. Una trattativa che però non è stata avviata, spiega la famiglia Valentini in una nota, precisando che "le Industrie Valentini non sono in vendita e che non sono in essere trattative di alcun genere". Prosegue la nota: "La famiglia Valentini è unita e fortemente impegnata nello sviluppo dell’azienda, attraverso la creazione di nuovi prodotti e l’apertura di nuovi mercati. A dimostrarlo anche l’aumento di capitale deliberato proprio nell’anno in corso". Nella nota la famiglia Valentini sottolinea anche gli investimenti di oltre 30 milioni di euro, negli ultimi tre anni, per nuovi stabilimenti produttivi e nuove tecnologie per produzione mobili in kit per arredamento casa e ufficio. Sono cinque le aziende che formano il gruppo Valentini, tra cui le Industrie Valentini, per un totale di 600 dipendenti.