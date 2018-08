Ubi Banca chiude a Perticara. Niente più Bancomat e Sportelli in paese, scatta la protesta

Attualità

Perticara

| 17:33 - 28 Agosto 2018

Cittadini di Perticara in mobilitazione, alla notizia della chiusura, entro fine 2018, della filiale di Ubi Banca. La chiusura è stata comunicata dai dipendenti ai clienti. Il passaparola sui social network è così cresciuto con il passare delle ore e c'è l'idea di organizzare anche una manifestazione di protesta, un sit-in non violento, per esternare il disappunto per questa decisione, nell'ottica di una politica di tagli, contenimento dei costi e accentramento dei servizi. Una decisione che penalizzerà anche gli utenti della filiale di Novafeltria della Ubi Banca, nella quale si registrano già importanti code, destinate ad aumentare visto che i clienti di Perticara dovranno rivolgersi necessariamente agli sportelli novafeltriesi. I cittadini, che si accontenterebbero anche di un minisportello con bancomat, chiedono inoltre un intervento delle istituzioni.

"In un paese piccolo di un migliaio di abitanti, la banca, così come l'ufficio postale, così come la scuola, così come il Dottore e l’alimentari, fa parte di quel servizio fondamentale che è impossibile privarsene. Per quanto riguarda la anca non è pensabile soprattutto per le persone anziane che si spostano a piedi e hanno bisogno dei rapporti umani", è l'appello che sta circolando sui social network.