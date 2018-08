Villa Verucchio, litiga con l’autista e rompe con un pugno il vetro dell’autobus. Denunciato

Cronaca

16:52 - 28 Agosto 2018

Nel pomeriggio di martedì, a Villa Verucchio, nel corso di una discussione con l’autista di un pullman di linea, un uomo con un pugno ha infranto il vetro della portiera del mezzo pubblico, rendendo impossibile per l'autista proseguire la corsa in sicurezza. L'uomo, un 45enne brasiliano, non ha controllato la propria forza, nello scatto di ira.

La pattuglia di Carabinieri della NOR - Aliquota Radiomobile, inviata sul posto dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto la richiesta di aiuto dell’autista al 112, arrivati alla fermata indicata lungo la Marecchiese hanno individuato, poco distante, il 45enne brasiliano. L’autista ha riferito di una lite dovuta alla pretesa del soggetto di salire lontano dalla fermata; al diniego dell’autista egli avrebbe sferrato il pugno, causando un ingente danno e costringendo così tutti gli altri passeggeri, dapprima spaventati e poi spazientiti, ad attendere un altro bus, poiché quello su cui si trovavano era ormai inservibile.

Il brasiliano, condotto in caserma dai militari, pur ormai calmo e collaborativo, è stato denunciato in stato di libertà per il danneggiamento aggravato e l’interruzione di pubblico servizio che ha causato.