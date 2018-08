Bus, novità per gli studenti: in arrivo la scuola card valida 365 giorni. Tutti i prezzi

Attualità

Rimini

| 15:57 - 28 Agosto 2018

E’ in corso la vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico riservati agli studenti per l’anno scolastico 2018/2019, in vista della nuova programmazione invernale dei servizi (dal 17 settembre, primo giorno di scuola, al 7 giugno 2019, termine delle lezioni).

NOVITA’ 2018

Da questo anno scolastico l’abbonamento al trasporto dedicato agli studenti, in linea con quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna, diventa un abbonamento Under 26, valido tutto l’anno (365 giorni dalla data prescelta dal cliente). Il nuovo abbonamento darà diritto a viaggiare sull’intera rete Start Romagna nei mesi di luglio e agosto 2019. Non saranno più in vendita i titoli di viaggio di vecchia tipologia (abbonamenti 10 mesi e abbonamenti famiglia).

Nuovi e vecchi abbonati dovranno rivolgersi agli sportelli Start Romagna sotto indicati per la sottoscrizione (per effetto delle variazioni tariffarie intervenute non sarà tecnicamente possibile il rinnovo on line via web o bancomat).

DETRAZIONE FISCALE

Tutti gli abbonamenti al bus acquistati nell’anno 2018 sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi fino ad un importo massimo di euro 250. Dovrà essere a tal fine conservata la ricevuta rilasciata da Start Romagna all’atto dell’acquisto.

LE NUOVE TARIFFE

Queste le nuove tariffe che saranno applicate nel bacino di Rimini:

annuale Under 26 per 1 zona 235 €

annuale Under 26 per 2 zone 303 €

annuale Under 26 per 3 zone 380 €*

annuale Under 26 per 4 zone 380 €*

annuale Under 26 per 5 zone 380 €*

annuale Under 26 per 6 zone 380 €*

*tariffa bloccata dalla 3° zona in poi per l’anno 2018/19.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – DOCUMENTAZIONE ISEE RICHIESTA

Per i residenti in alcuni Comuni della Provincia sono state disposte dalle rispettive Amministrazioni Comunali agevolazioni tariffarie rispetto alle quote sopra indicate. La documentazione ISEE dovrà essere presentata al momento del rilascio del nuovo abbonamento per poter accedere alle agevolazioni relative.

In particolare il Comune di Rimini e il Comune di Riccione riconosceranno agevolazioni ai propri residenti con un ISEE documentato inferiore a 25.000 €, mentre i Comuni di Misano, San Clemente e Santarcangelo agevoleranno i residenti con ISEE inferiore a 15.000 €. Per aggiornamenti sulle agevolazioni riconosciute dai diversi Comuni (in divenire) consultare il sito Start Romagna alla sezione Under 26.

RESIDENTI COMUNE DI MISANO - RIMBORSI FONDO IDROCARBURI

I residenti nel Comune di Misano potranno richiedere il rimborso del 20% del valore degli abbonamenti annuali acquistati. Maggiori informazioni sul fondo idrocarburi e sulle modalità di richiesta di rimborso sono disponibili sul sito di Start Romagna.

PUNTI VENDITA E MODALITA’

Nuovi e vecchi abbonati dovranno recarsi per l’acquisto presso uno dei Punto Bus sotto indicati.

Ai nuovi abbonati, per l’emissione della tessera personale Mi Muovo (costa 5 Euro, validità pluriennale) viene richiesto di presentarsi con una fototessera recente, insieme al codice fiscale.

RIMINI - Via Clementini, 33

Orario apertura: lun/sab 7.20/18.30 (escluso festivi)

RICCIONE - P.le Curiel

Orario apertura: lun/sab (escluso festivi) 7.30/18.30

SANTARCANGELO - c/o Palazzo Comunale (Piano terra) - P.zza Ganganelli, 1

Orario apertura: dal 27/08 lun/sab (festivi esclusi) 7.30/12.30

Sarà possibile il rinnovo dell’abbonamento (e la prenotazione di nuove tessere Mi Muovo) anche presso il punto autorizzato di

BELLARIA IGEA MARINA (RN) – TOURISMHOTELS - Piazzale Gramsci, 5

Clicca qui per maggiori dettagli