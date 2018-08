Scuola infanzia: Giunta regionale stanzia 365mila euro a nidi 0-3 anni

Attualità

Rimini

| 15:27 - 28 Agosto 2018

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 7,25 milioni di euro per finanziare, nel 2018, il sistema educativo 0-3 anni in Emilia-Romagna. I contributi saranno assegnati dalla Regione ai Comuni e alle loro Unioni, ripartiti in base al numero di bambini iscritti ai nidi. Larga parte delle risorse (6,525 milioni) è finalizzata alla gestione e al consolidamento dei servizi, con incrementi di 182.700 euro per i Comuni montani e di 137.000 euro da assegnare in base al numero di bambini disabili. La quota restante è destinata al coordinamento pedagogico territoriale (300.000 euro) e alla formazione permanente del personale (425.000 euro). A livello provinciale, le risorse di Rimini sono pari a 364.962 euro. "Nei mesi scorsi - sottolinea la vicepresidente e assessore al Welfare, Elisabetta Gualmini - abbiamo approvato il nuovo programma triennale per la prima infanzia, con il preciso obiettivo di aumentare il numero dei bambini iscritti ai nidi e ai servizi educativi, attraverso la riduzione delle liste d'attesa e del costo delle rette. Ora procediamo con l'assegnazione delle risorse, con cui diamo certezza ai Comuni sull'organizzazione dei servizi". Il programma regionale 2018-2020 finanzia il sistema socio-educativo nell'intera fascia 0-6 anni con oltre 11 milioni l'anno: i fondi 2018 sono già a bilancio, dopo l'inserimento nell'assestamento di luglio anche dell'aumento di 600mila euro (a 4,7 milioni) dello stanziamento per le 830 scuole paritarie dell'infanzia da 3 a 6 anni, comunali e private. Le risorse dovranno essere utilizzate anche per contenere i costi delle rette a carico delle famiglie e ridurre le liste d'attesa per le iscrizioni. I nuovi indirizzi prevedono la novità graduale dei "Poli per l'infanzia", che riuniscono in uno o più edifici vicini i nidi e le scuole per l'infanzia, con l'obiettivo della continuità educativa dalla nascita fino a 6 anni. Secondo i dati 2016-2017 dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, in Emilia-Romagna i bambini da 0 a 3 anni iscritti nei 1.225 servizi educativi erano oltre 33 mila, il 30,6% dei 107.737 bambini residenti di questa fascia d'età. Nell'area riminese i servizi sono 62 e gli iscritti 1.823.