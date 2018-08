Elicotteri da guerra nella notte, si lamentano residenti: "Boato continuo nelle orecchie"

Attualità

Rimini

| 15:04 - 28 Agosto 2018

Al numero segnalazioni whatsapp della nostra redazione sono arrivati diversi messaggi di lettori relativi a elicotteri militari che sorvolano Rimini e la Valmarecchia. Voli, presumibilmente esercitazioni, che vengono effettuati nella tarda serata, in zone abitate, e che disturbano il sonno dei residenti. Uno dei lettori scrive: "Abito nei pressi dell'aereoporto di rimini e vorrei fare una segnalazione ed una domanda a cui nemmeno le forze pubbliche con le quali ci siamo confrontati nella serata hanno saputo dare una risposta....È normale che degli elicotteri militari sorvolino a bassa quota una zona abitata?...per non so quale esercitazione?". Prosegue il nostro lettore: "Sfido chiunque a tener le finestre aperte o ascoltare la TV o ancora a provar a far dormire un bimbo di pochi mesi con un boato continuo nelle orecchie".