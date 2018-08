A San Leo prosegue 'assapora la cultura', in Fortezza arriva la scrittrice Laura Falqui

Eventi

San Leo

| 14:16 - 28 Agosto 2018



Nuovo appuntamento, Giovedì 30 Agosto dalle ore 20.00 in Fortezza a San Leo, con “Assapora la Cultura”.

Protagonista della serata sarà l'autrice Laura Falqui, che presenterà al pubblico il suo recente romanzo: “Il Mago dell’Appennino”. La leggenda del conte Mattei e della sua Rocchetta.

Laura Falqui, particolarmente legata a San Leo, è saggista, drammaturga e specialista di arti visive. Studiosa del Preraffaellitismo inglese, ha dedicato a questo argomento una trilogia di saggi in volume e diversi altri scritti.

Nel romanzo “Il Mago dell’Appennino”, il conte Cesare Mattei, Signore della Rocchetta di Riola di Vergato (BO), assume una nuova luce tutta miscelata tra realtà e immaginazione, ripercorrendo le tracce di una personalità misteriosa e amante del Segreto. "L’autrice ha disegnato una biografia immaginaria, dove la narrazione del fantastico si unisce alle atmosfere della Bologna ottocentesca, del paesaggio tosco-emiliano, tra evocazioni occultiste e suggestioni cosmiche."

Cesare Mattei, (Bologna 1809-1896) è noto come letterato e politico ma deve la sua notorietà internazionale alla sua attività di medico autodidatta. Interesse sorto in seguito alla malattia e morte della madre, avvenuta nel 1844, che a sua opinione, non venne curata adeguatamente dalla medicina tradizionale dell'epoca. Da questo evento il Conte Mattei viene riconosciuto quale fondatore dell'elettromeopatia, pratica fondata sull'omeopatia.

Per questo forte episodio, lasciò i rapporti sociali e con la politica e si ritirò nella tenuta di Vigorso iniziando a studiare un nuovo approccio medico da lui ritenuto maggiormente efficace.

Nel 1850 acquistò i terreni dove sorgevano le rovine dell'antica rocca di Savignano e il 5 novembre dello stesso anno pose la prima pietra del castello che avrebbe chiamato "Rocchetta", dove si stabilì definitivamente a partire dal 1859 pare dirigendone personalmente la costruzione.

L’Angolo Musicale sarà curato da Alessandro Pari al pianoforte, nella prima parte, per poi concludersi con la proposte del musicista Carmine Padula e la sua ultima fatica "Dreamland". Un nuovo lavoro discografico dell'artista pugliese con la produzione artistica del M° Roberto Cacciapaglia.

“Dreamland è un viaggio all’interno dell’anima di ognuno di noi. Ho scritto questi brani mente provavo o riflettevo su sentimenti profondi come l’amore, l’amicizia, i ricordi nostalgici ma anche per celebrare la bellezza della natura, di ciò che ci circonda” ha affermato Carmine Padula".

Il programma proposto per l’occasione a San Leo, sarà sicuramente in grado di incontrare ed abbracciare i gusti del pubblico più vasto accompagnandolo in percorso fra melodie indimenticabili e senza tempo fino ad arrivare a nuove ed avvincenti proposte.





A completare la serata tanti produttori con i sapori della tradizione e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Per la partecipazione all'evento in Fortezza è previsto un ticket di € 6,00 comprensivo di 2 calici di vino.

Si ricorda inoltre che nei ristoranti di San Leo aderenti all'iniziativa si potranno gustare menù preparati con i prodotti del territorio e coloro che consumeranno nelle strutture convenzionate potranno usufruire dell’ingresso gratuito in Fortezza per la serata.





E’ consigliata la prenotazione:

Il Bettolino 0541.916.265

Il Castello 0541.916.214

La Corte 0541.916.145

La Rocca 0541.916.241





La rassegna proseguirà poi con altri due appuntamenti secondo il seguente programma:





Giovedì 6 Settembre

Fortezza, dalle ore 21.00

L’autore Sergio Barducci presenta: “Ti parlo di noi”. Edizioni Minerva

Angolo Musicale con Mario Marzi, "Wind soul"





Giovedì 13 Settembre

Fortezza, dalle ore 21.00

L'autore Tonino Lamborghini presenta: “Ferruccio Lamborghini. La sfida, l’avventura, la Miura“. Edizioni Minerva

Angolo Musicale con il Distretto della Musica Valmarecchia, "Suoni di Valle".