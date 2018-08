Una spaghettata per raccogliere fondi per i cittadini terremotati: l'iniziativa a Montefiore Conca

Attualità

Montefiore Conca

| 13:52 - 28 Agosto 2018

Montefiore Conca non dimentica i cittadini terremotati di Arquata del Tronto. Il sindaco Wally Cipriani, la sua amministrazione, l’intera ProLoco con il suo presidente Francesco Rossetti sono stati promotori di una cena per raccogliere fondi a favore del comune colpito dal sisma due anni fa.

Sabato sera 1 settembre alle ore 21.00 in piazza della Libertà a Montefiore, è stata organizzata una spaghettata con le vongole fresche dell'Adriatico, ciambella, vino e acqua. Musica dal vivo con Frank e Donatella, offerta libera. Sarà ospite il sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci.

“Aiutiamo i terremotati di Arquata del Tronto - è l'invito del Sindaco Cipriani - non dimentichiamo chi ha perso la famiglia e la propria casa, non dimentichiamo chi ancora lotta ogni giorno per vivere nella propria terra, più siamo e più doneremo!".

Info e prenotazione 348 1042158

www.montefioreconcainfo.blogspot.it