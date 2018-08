Riccione, nuove agevolazioni per gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico

Attualità

Riccione

| 13:46 - 28 Agosto 2018

Nuove e ulteriori agevolazioni per i ragazzi che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico locale. Con l’approvazione della manovra tariffaria legata al reddito accertato attraverso la certificazione Isee e un’attenzione particolare alle famiglie numerose, la giunta comunale di Riccione ha posto principalmente tre condizioni favorevoli a vantaggio degli studenti che si apprestano ad iniziare il nuovo anno scolastico.

Agevolazioni tariffarie rivolte agli under 26 con uno sconto del 15% sul costo dell’abbonamento al trasporto scolastico per le famiglie con un Isee fino a 25.000 euro e abbonamento gratuito, dal terzo figlio in poi, per le famiglie numerose , indipendentemente dal valore Isee presentato.

A questi due criteri la giunta ne ha affiancato un terzo che prevede, sempre per gli under 26, un contributo ulteriore di 40 euro, oltre all’agevolazione del 15%, valido per il tratto di maggiore percorrenza Riccione direzione Rimini.

Si tratta di integrazioni prese in carico dall’amministrazione volte ad alleggerire per le famiglie numerose e con la soglia di Isee indicata, i costi necessari a sostenere l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico scolastico rivolto soprattutto agli studenti. Rimane così alta l’attenzione al sistema di agevolazioni per i servizi scolastici, a partire dal trasporto pubblico locale, che va incontro alle famiglie riccionesi in difficoltà, con un riguardo particolare ai nuclei familiari numerosi.