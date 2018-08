Grande successo per ‘Estate Insieme’, otto eventi che hanno animato le vie di Morciano

Attualità

Morciano di Romagna

| 13:43 - 28 Agosto 2018

L’estate volge al termine e per il consorzio ‘Commerciamo’ di Morciano è tempo di bilanci. Il 22 agosto scorso si è tenuto l’ultimo degli otto appuntamenti che hanno animato la capitale della Valconca da giugno fino ad agosto. Un cartellone di eventi e iniziativa caratterizzati da una grande varietà: dalla fiesta latina in compagnia dello staff del Grancaribe al ‘Vintage Party’, dagli spettacoli di ballo di Casadei Danze Show e Rimini Dance Company alle atmosfere country e circensi, passando per la formula mare&collina della ‘Sardoncino Night’, che ha richiamato a Morciano centinaia di visitatori.

Il commento dei responsabili di ‘Commerciamo’: “Ciascuno degli appuntamenti promossi dal consorzio è nato dalla volontà di creare spazi ed occasioni di socialità dove i cittadini e turisti possano incontrarsi, stare insieme, fare shopping, divertirsi e sentirsi parte di un bene comune che è la nostra Morciano. I ringraziamenti sono doverosi e vanno agli artisti che hanno lavorato per noi, all'amministrazione comunale per il supporto, ai soci del consorzio per credere in questo importante progetto, a tutti gli sponsor, a tutti voi che, così numerosi, siete stati il cuore pulsante di ogni serata. Infine, ma non certo per importanza, un grazie enorme ai volontari che hanno lavorato per allestire e rendere perfetto ogni appuntamento.

Certi che si possa sempre fare di meglio, ma ancor più sicuri che mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso e riuscire a lavorare insieme è un successo. Grazie a tutti e continuate a seguirci”.

Il cartellone di eventi estivi morcianesi è stato completato e arricchito dall’ultima edizione di ‘Incanto Festival’, dalla tradizionale Sagra degli spaghetti a cura della Pro Loco e da momenti musicali con l’Amarcord Concert Band e il Coro Città di Morciano.