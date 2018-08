A Riccione due posti disponibili per il servizio civile: tutte le informazioni

Attualità

Riccione

| 13:38 - 28 Agosto 2018

Anche nel Comune di Riccione c’è la possibilità di svolgere il servizio civile come da bando nazionale. Sono due i posti per i volontari e sono relativi al progetto “Giovani in comunicazione” (capofila Comune di Cattolica), un posto presso il Settore Servizi alla Persona – Politiche Giovanili; al progetto “La scuola dell’inclusività” (capofila Istituto Comprensivo Valle del Conca, Morciano di Romagna), un posto presso la Scuola dell’Infanzia Villaggio Papini

Questi i requisiti per l’ammissione:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 28 settembre e le modalità sono:

1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.riccione@legalmail.it – art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 – di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;

2) a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Riccione – Servizio Politiche Giovanili Via V. Emanuele II, 2 47838 Riccione (RN)

3) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione Via V. Emanuele II, 2 47838 Riccione (RN)

Tutte le informazioni e la modulistica per la presentazione della domanda sono sul sito www.comune.riccione.rn.it.

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle provincie autonome, pena l’esclusione dalla selezione.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Politiche Giovanili.

Referente: Gilberto Ciavatta - tel. 0541/428918 - email: politichegiovanili@comune.riccione.rn.it