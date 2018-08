L'estate a Rimini non è finita: dalle moto al concerto di Laura Pausini, tutti gli eventi di settembre

Eventi

Rimini

| 13:27 - 28 Agosto 2018

Rimini si prepara ad un finale di stagione con previsioni all’insegna dell’ottimismo. Pur con l’incognita del meteo, la coda dell’estate fa ben sperare e le previsioni degli operatori guardano con fiducia all’evoluzione della stagione estiva, anche grazie ad un palinsesto di eventi tra spettacoli, musica, cultura, capace di offrire ai turisti un’esperienza unica. Settembre, con gli eventi del Motomondiale, la Festa De Borg, l’Italian Bike Festival, Tecnoargilla, Giardini d’Autore, le Olimpiadi Giovanili Coni, il concerto di Laura Pausini, i parchi di divertimento con la loro offerta piena e con i dati di una ricerca commissionata da Federalberghi che prevede 13 milioni di turisti italiani in procinto di partire per le vacanze, consente di guardare con fiducia al periodo finale della stagione estiva.





“La ricerca di Federalbeghi pubblicata proprio in questi giorni – spiega Patrizia Rinaldis, presidente di Aia Rimini - mette in evidenza una crescente predisposizione a fare vacanza da parte degli italiani nel mese di settembre. Secondo questa analisi saranno 13 milioni i nostri connazionali che andranno in villeggiatura, probabilmente anche per 'recuperare' qualche giorno perso nei mesi di luglio e agosto a causa del maltempo. Questo scenario sulla carta trova una prima conferma nelle tantissime richieste di informazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni e in queste ore. Soprattutto molte richieste di famiglie e tante legate al Moto GP di Misano. E' chiaro che dobbiamo usare cautela prima di lanciarci in previsioni entusiastiche, perché le richieste devono poi trasformarsi in prenotazioni vere e proprie, ma abbiamo fiducia in un settembre oltre le attese. Sperando anche in un meteo benevolo, naturalmente".

Per i tanti ospiti in arrivo sulla Riviera riminese, c’è ancora una volta un ricco calendario di appuntamenti distribuiti su tutto il territorio. "Il mese di settembre – così il Sindaco Andrea Gnassi - resta un periodo in cui la riviera di Rimini investe decisamente in termini di ospitalità e eventi, proprio per allungare la classica stagione estiva. Le manifestazioni continuano a essere tante, e di grande livello e dunque, grazie a questi sforzi e a questo impegno, la sensazione per settembre è positiva almeno sino all'inizio del'anno scolastico. Certo, a fare la differenza saranno comunque le condizioni meteo in un'estate che da questo punto di vista ha contato un numero di giornate piovose superiore a quella del 2017". Ecco di seguito il calendario dei principali appuntamenti in programma a Rimini nel mese di settembre 2018







Eventi settembre 2018







1 – 2 settembre 2018

Borgo San Giuliano

Festa de’ Borg

Lo spirito del Borgo San Giuliano, separato dalla città storica dal bimillenario Ponte di Tiberio, un tempo abitato prevalentemente da pescatori, rivive nella manifestazione popolare che si svolge a cadenza biennale, negli anni pari, nel mese di settembre lungo le stradine e nelle piazzette del quartiere. E’ la “Festa de Borg”, che racconta la storia del Borgo, con particolare riferimento alle vicende umane di coloro che vissero e vivono questo luogo e a cui partecipa tutta la città. Per l'occasione le piazzette del Borgo San Giuliano si trasformano in teatri e palcoscenici dove si svolgono attività di animazione, teatro di strada, esposizioni, musica, senza dimenticare l’enogastronomia per assaporare in ogni modo l'atmosfera della Rimini d'altri tempi.

La XXI edizione della Festa de Borg, sarà dedicata quest’anno alla meraviglia, sentimento di stupore e sorpresa, aspetto importante per la natura umana essendo legata alla curiosità e alla spinta all’esplorazione.







4 settembre 2018

Rimini, Piazza Cavour

Tramonto divino

Road show itinerante sui vini e sui cibi Dop e Igp dell’Emilia Romagna, cuore della rassegna curata dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione, “Emilia Romagna è un Mare di Sapori”.

Sarà l’occasione per degustare i vini regionali e i prodotti tipici della gastronomia del territorio presentati da esperti. Un format consolidato che coniuga l’assaggio consapevole e il racconto dei migliori prodotti certificati abbinati a centinaia di etichette di vino provenienti dalle 40 alle 50 cantine romagnole.

Orario: dalle 19.30 alle 23.30

Ingresso: degustazioni a pagamento. Il ticket prevede la consegna della Guida ai vini e ai prodotti tipici, un calice per le degustazioni con marsupio e un carnet di assaggi di vini e tipicità orientati dai sommelier e dagli operatori dei consorzi.







7 – 9 settembre 2018

Misano Adriatico (Rimini), Circuito Internazionale Misano World Circuit Marco Simoncelli

Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Il motociclismo mondiale ritorna nella terra dei piloti e dei motori con il Gran Premio OCTO San Marino e Riviera di Rimini.

Tanti sono i piloti che sono nati e vivono in questo territorio, dove la passione per i motori è profonda e genuina, a partire da un campione della MotoGp come Valentino Rossi.

Nel raggio di 50 km sono nati altri grandi campioni come Capirossi, Melandri, Dovizioso e l’indimenticabile Marco Simoncelli, Sic per gli amici, al quale ora è dedicato il Misano World Circuit.

Alla gara si affianca il ricco calendario di eventi che coinvolge la Riviera di Rimini per tutta la settimana e la passione a sostegno dei piloti della Riders' Land, undici nelle varie categorie.





15 - 16 settembre 2018

Rimini, Piazzale Fellini

Gran Premio Nuvolari

Auto storiche, provenienti da tutto il mondo, gareggeranno al Gran Premio Nuvolari in un percorso impegnativo di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini.







17 settembre 2018

RDS Stadium (Ex 105 Stadium), piazzale Pasolini, 1 – Rimini

Laura Pausini in concerto

La cantante si esibirà il 17 settembre sul palcoscenico dell’RDS Stadium, dove porterà, oltre ai cavalli di battaglia, i pezzi del suo ultimo album ‘Fatti Sentire’.

Con questo ultimo lavoro, in cui sfilano cover, raccolte e dischi live, l’artista faentina festeggierà i suoi 25 anni di carriera e di successo, iniziati nel 1993 al Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

I biglietti sono disponibili on line sul sito www.ticketOne.it e nei punti vendita autorizzati.

Ingresso: da € 40 a € 87 inclusivo del diritto di prevendita







dal 20 al 23 Settembre 2018

Rimini

Glory Days - edizione n. 20

Ritorna Glory Days - l'evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen che radunerà centinaia di fans provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey.

Titolo di questa edizione 'Long walk home', con Dan Baird and the Homemade Sin, Massimo Cotto, Graziano Romani, Riccardo Maffoni, Luca McMirti, Lu Silver and the strings quartet, Orchestra sinfonica diretta da Federico Mecozzi, ecc









20 - 23 settembre 2018

Rimini - Impianti sportivi e piazze

Olimpiadi giovanili CONI

Rimini ospita la fase finale del 5° trofeo Coni under 14 - Kinder Sport. Si tratta della più importante manifestazione sportiva dedicata ai ragazzi, alla quale partecipano circa 5000 persone di cui 3500 atleti con 35 Federazioni presenti, 6 discipline associate, 20 delegazioni regionali.

La cerimonia inaugurale è prevista nella serata di giovedì 20, nella nuova Piazza sull'Acqua, alla presenza delle Istituzioni Pubbliche e del Coni, dopo l'arrivo della sfilata degli atleti da Piazza Tre Martiri lungo il Corso D'Augusto. Nella serata di sabato 22, la cerimonia conclusiva si terrà presso il Parco Fellini, dove è posizionato il Villaggio Kinder, ovvero il villaggio olimpico in cui sono previste delle animazioni per i ragazzi quando non sono impegnati nelle gare.









21 settembre 2018

Ex Colonia Bolognese, viale Principe di Piemonte - Rimini Miramare

Rimini Wake Hub 2018

Sharing economy e rigenerazione urbana nell'ambito del progetto 'Riutilizzasi Colonia Bolognese'.

Appuntamento annuale promosso da “Il Palloncino Rosso” dedicato agli spazi dell’ibridazione culturale e sociale, quest’anno con un focus specificatamente dedicato alle esperienze di rigenerazione urbana.







21 - 23 settembre 2018

Castel Sismondo, Piazza Malatesta - Rimini centro storico

Giardini d’Autore

La mostra di giardinaggio con i migliori vivaisti italiani torna a Rimini per l’edizione autunnale 2018. Un appuntamento fisso per tutti gli amanti di giardinaggio che riconoscono in questa manifestazione qualità e prestigio, un’occasione per reperire piante ed essenze rare e condividere la conoscenza della cultura del verde in tutte le sue forme ed espressioni.

Orario: venerdì 21 dalle 14 alle 20; sabato 22 e domenica 23 orario continuato dalle 9.30 alle 19.30

Ingresso: 4 euro – abbonamento weekend: 8 euro







24 - 28 settembre 2018

Fiera di Rimini

Tecnargilla

Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture all'Industria Ceramica e del Laterizi

Orario: 9.30 - 18.00 Ingresso gratuito solo per gli operatori del settore







25 – 27 settembre 2018 (date sul sito 25 – 29 settembre 2018)

Rimini, Parco Fellini

Transitalia Marathon

Quarta edizione di un evento itinerante su un percorso esclusivo ed affascinante a tappe, che permette di attraversare l’Italia e ripercorre alcuni tratti salienti della mitica manifestazione. Un percorso quasi prevalentemente off road scorrevole adatto anche alle Maxienduro stradali si potrà vivere una vera atmosfera Rallystica senza l’angoscia di un cronometro.

Si parte il 25 settembre da Rimini, dove i partecipanti saranno accolti nel Villaggio in piazzale Fellini in attesa di dare il via alla prima tappa del Transitalia Marathon 2018, per poi viaggiare verso il centro Italia, attraverso ben 6 regioni per un totale di circa 900 km.







29 settembre 2018

Sala del Giudizio del Museo della Città, via Tonini 1, Rimini centro storico

Ciclo di Incontri dedicati a Sigismondo Pandolfo Malatesta, al Museo della Città

Nell'anno delle Celebrazioni Malatestiane, il Museo della Città, ha organizzato il ciclo di incontri: ''Nel Sigillo di Sigismondo', dedicato alla grande figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417 – 1468), Signore di Rimini e tra gli indiscussi protagonisti del Rinascimento italiano, nel sesto centenario della nascita e cinquecentocinquatensimo della morte. L 'ultimo appuntamento in autunno chiuderà la rassegna, sabato 29 settembre: Gabriello Millantoni - ‘A Oriente dei Malatesta’.