Spiagge sicure, nuove telecamere in arrivo per il lungomare di Riccione

Attualità

Riccione

| 13:15 - 28 Agosto 2018

Entro metà settembre entreranno in funzione 9 telecamere di videosorveglianza da installare sul lungomare. Entro la stessa data il Comando di Polizia Municipale avrà in dotazione un nuovo fuoristrada. Si concretizza così il contributo del Ministero dell’Interno riconosciuto all’amministrazione nell’ambito del progetto “ Spiagge Sicure” per la prevenzione e il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. Nel complesso la nuova strumentazione andrà ad intensificare l’attività di controllo, oltre che sull’area demaniale, anche sul lungomare in maniera tale da tenere costantemente monitorata la zona a mare del territorio comunale nella quale si manifesta il fenomeno del commercio abusivo, fermo restando i controlli capillari svolti a monte della ferrovia dalla Polizia Municipale e da tutte le forze dell’ordine.