Una camminata in quattro tappe lungo la valle del Marecchia, tra Novafeltria e Rimini

| 12:40 - 28 Agosto 2018

Una camminata lungo la valle Marecchia alla riscoperta del fiume e della valle. L’iniziativa si chiama “In cerca di Marecchia1” e vuole essere un’occasione per riflettere insieme sul benessere del nostro fiume e su come meglio gestirne il presente e il futuro, attraverso un trekking che, dalle sorgenti del Marecchia, condurrà i partecipanti al Ponte di Tiberio in 4 tappe.

Il trekking si svolgerà da mercoledì 29 agosto a sabato 1 settembre concludendosi, in coincidenza con la Festa del Borgo di San Giuliano a Rimini, con una tavola rotonda sul tema "Fiumi e Appennino: il Capitale da cui ricominciare" (ore 16.30, Borgo S. Giuliano, Piazzetta Gabena). Alla tavola rotonda, che sarà coordinata dal prof. Riccardo Santolini, interverranno: Luca Lo Bianco, Direttore Scientifico Fondazione Montagne Italia, Tonino Bernabè Presidente Romagna Acque, e un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste.





Il programma del percorso, che potrà essere seguito anche a singole tappe, è il seguente:

1° TAPPA 29 Agosto “Sorgenti del Marecchia - Confluenza con il T. Messa (Pennabilli)” - Partenza da Rimini (Parcheggio «Sindacati» via Jano Planco) alle ore 6.00 e ritrovo alle ore 8.00 nella Piazza di Pratieghi.

Lunghezza: circa 21 Km



2° TAPPA 30 Agosto “Confluenza con il T. Messa - Ponte per San Leo/Maiolo (Novafeltria)”- Ritrovo alle ore 8.00 presso Ponte Messa (Pennabilli).

Lunghezza: circa 20 Km



3° TAPPA 31 Agosto “Ponte per San Leo/Maiolo (Novafeltria) - Golf (Verucchio)”- Ritrovo alle ore 8.00 in spalla sinistra del Ponte.

Lunghezza: circa 18 Km



4° TAPPA. 1 Settembre “Ponte Verucchio (Verucchio) - Ponte di Tiberio/Borgo San Giuliano (Rimini)” – Ritrovo alle ore 9.00 a Ponte Verucchio. Alle ore 11, presso la ex Incal System, si unirà il gruppo della ciclogita promossa da FIAB Rimini - Pedalando e camminando come anticipazione della Settimana Europea della Mobilità.

Lunghezza: circa 18 km

Alle ore 16, conclusione del trekking con arrivo alla Festa del Borgo di San Giuliano a Rimini.



L’iniziativa è organizzata in collaborazione con le Associazioni ANPANA, dnA, Fondazione Cetacea, Legambiente Valmarecchia, L’Umana Dimora, WWF, Italia Nostra Rimini, FIAB Rimini - Pedalando e camminando, Società de Borg e con il patrocinio di Comune di Rimini, Piano Strategico di Rimini, Comune e Pro Loco di Badia Tedalda, Romagna Acque-Società delle Fonti, Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.