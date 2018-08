Turismo sportivo, a Rimini l'evento bike dell'anno: tre giorni dedicati agli amanti della bicicletta

Eventi

Rimini

| 12:37 - 28 Agosto 2018

Manca pochissimo all’evento bike dell’anno: la città di Rimini è pronta ad ospitare la prima edizione di Italian Bike Festival, la manifestazione sportiva che da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre riunirà presso il parco Fellini tutti gli amanti del mondo delle due ruote.



L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, completamente gratuito e aperto a tutti, coinvolgerà oltre 150 brand del settore, che all’interno del Village avranno la possibilità di presentare al pubblico le novità 2019, tra bici, accessori, equipaggiamenti, integratori e soluzioni dedicate alle due ruote.



“Il turismo sportivo è sempre più centrale nella promozione turistica dell’Emilia-Romagna dove è possibile praticarlo in ‘mille’ forme. Il cicloturismo, certamente, è uno dei nostri punti di forza e, la manifestazione sportiva Italian Bike Festival in programma nel week end a Rimini, sarà un’importante occasione per rilanciarlo”. Il Presidente di Apt Servizi Cassani ricorda poi come “Trademark Italia, per l’Osservatorio Turistico Regionale, abbia stimato in 368mila le presenze di sei importanti eventi sportivi in programma dal 24 agosto alla fine di settembre in Emilia Romagna: dalla prima tappa del prestigioso Campionato automobilistico tedesco ‘DTM’ appena conclusa nel circuito di Misano Adriatico all’Italian Bike Festival; dall’Avp501 Endurance Trail (la gara podistica più lunga del mondo, da Pennabilli a Berceto, lungo i 501 chilometri dell’Alta Via dei Parchi) al Gran Premio OCTO di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGP; dal Trofeo Coni under 14 in programma a Rimini (e in alcuni comuni limitrofi) all’Ironman di Cervia. Sono numeri importanti per il nostro turismo. Per questo motivo, come Apt Servizi, metteremo in campo un’unità operativa in grado di portare, in Emilia-Romagna, eventi sportivi internazionali. Ne segnalo uno già in calendario nel 2019: i Campionati Europei di Calcio Under 21 che interesseranno, nel mese di giugno, tre città della nostra regione (Bologna, Cesena, Reggio Emilia).” Ha commentato il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani.



“Solo pochi giorni fa il Sole 24 ore ha pubblicato l’annuale indice di sportività delle province italiane confermando Rimini leader per l’attrattività sul territorio dei grandi eventi nazionali e internazionali. L’Italian Bike Festival, pur al debutto, è di certo tra gli appuntamenti di punta del nostro calendario, grazie ad un format che lo distingue nel panorama di eventi dedicati alla bici. Non è solo una fiera, non è solo un evento agonistico, ma un’opportunità per convogliare in un unico luogo e in un’unica occasione tutti gli attori di un settore in continuo sviluppo, dai produttori, ai rivenditori fino ovviamente agli utenti finali, i ciclisti, i veri protagonisti. Un festival dedicato al mondo delle due ruote per il quale abbiamo messo a disposizione uno dei luoghi più frequentati della città, il Parco Fellini e il tratto di lungomare su cui si affaccia, per un assaggio di quello che sarà il waterfront di Rimini: un ‘parco’ da vivere all’insegna del movimento e della sostenibilità.” Ha commentato l’Assessore allo Sport del Comune di Rimini Gianluca Brasini.



“L’idea di Italian Bike Festival nasce in seguito ai cambiamenti avvenuti negli ultimi 4-5 anni nel modo di ragionare delle aziende del mondo bike. È la naturale conseguenza del nuovo modo di porsi di queste realtà nei confronti dell’utente finale. Italian Bike Festival sarà un grade evento, rivolto al pubblico, in grado di creare il giusto equilibrio tra l’aspetto tecnico, con la presentazione delle anteprime del mercato 2019 e test dei prodotti, e quello ludico, con intrattenimenti, show, gare e momenti di svago per i partecipanti. La città di Rimini ha le caratteristiche ideali per ospitare questa manifestazione. Quella con Rimini è una partnership che guarda al futuro. Vogliamo consolidare questo progetto, partendo dalla prima edizione, con l’ambizione di diventare il punto di riferimento in Italia per il mercato della bici.” Hanno commentato Fabrizio Ravasio e Francesco Ferrario, organizzatori di Italian Bike Festival.



Ad Italian Bike Festival parteciperà anche Destinazione Turistica Romagna, nell’ambito del progetto “Romagna Bike con l’obiettivo di promuovere il cicloturismo su tutto il territorio delle sue 4 Province.

Destinazione turistica Romagna fornirà informazioni sui percorsi e sugli eventi di punta del territorio, che offre occasioni sia ai professionisti, che ai meno esperti, lungo la costa romagnola da Cattolica a Comacchio e verso l’entroterra che può essere raggiunto facilmente in sella ad una bicicletta, passando per la visita di borghi, parchi naturali, siti di interesse storico/artistico e soste enogastronomiche.



Oltre alle presentazioni degli espositori, il programma di Italian Bike Festival prevede tantissime attività ed eventi collaterali per il divertimento di tutti, dai più piccoli ai veri bike-addicted.

All’interno del Village ci saranno un circuito di 1 km chiuso al traffico, sul quale testare urban bike e road bike, e una zona off road di 3600 mq per MTB ed eMTB. All’esterno dell’area, tre tracciati metteranno alla prova le urban bike, le bici da strada e le mountain bike.

Sarà inoltre possibile sperimentare le grandi emozioni che regalano le Dirt Bike, BMX e le balance bike sulla Pump Track, con corsi di avvicinamento, experience e show realizzati dallo Strider Italian Team.



Sabato primo settembre andrà in scena la Criterium “Gran Premio Amarcord”, la spettacolare gara di scatto fisso che, alla sua prima edizione, ha già conquistato un posto pregiato all’interno della Fixed Nations Cup, il circuito che raggruppa le migliori competizioni di criterium internazionali in programma in tutto il mondo.

Divertimento garantito per chi si iscriverà – in loco – alla Favorit Gold Sprint Race, l’avvincente torneo di bici su rulli aperto a tutti. Per i più piccoli (categorie 6-12 anni tesserati FCI), venerdì 31 agosto è invece in programma la IBF Junior Trophy, la competizione di abilità e sprint organizzata in collaborazione con ASD Frecce Rosse e Pedale Riminese ASD.



Grande spazio anche ad un altro sport legato al mondo delle due ruote: il triathlon. Sarà infatti possibile vivere una vera e propria Triathlon Experience grazie alle aziende partecipanti al Festival, che metteranno a disposizione per i test bici idonee alla disciplina. Inoltre, verrà allestita un’area dedicata alla prova delle mute e dell’abbigliamento tecnico, direttamente in mare.



Ospite d’eccezione il campione della nazionale italiana di BMX Alessandro Barbero, che nelle giornate di sabato e domenica intratterrà il pubblico presente con due esibizioni freestyle ricche di acrobazie e trick spettacolari.



Per trascorrere una experience esclusiva, è possibile prenotare il Vip Pass, dedicato a tutti coloro che vogliono vivere il festival con qualche comfort in più. Qui è possibile prenotare il pass.