Angels Santarcangelo C Silver, al via la stagione: primo allenamento al Pala Sgr

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:00 - 28 Agosto 2018

Lunedì sera è partita la stagione per la CSilver Cno Santarcangelo. Una sessantina di tifosi (compresa il Primo Cittadino Alice Parma) si sono presentati al Pala Sgr per seguire il primo allenamento dei ragazzi Gialloblu agli ordini di Coach Evangelisti. Tre sono i giocatori confermati, alcune facce nuove e qualche ragazzo che ritorna a vestire la maglia gialloblù. Completano il roster i ragazzi che disputeranno l’Under18 elite. Il momento più emozionante è stato sicuramente l’entrata in campo dei giocatori con il sottofondo dell’inno Angels e con tutti i tifosi in piedi ad applaudire. Questa per gli Angels si prospetta come una stagione piena di emozioni e speriamo anche ricca di soddisfazioni. Presto sarà comunicato il calendario delle amichevoli precampionato.



Di seguito il Roster Dulca Cno Santarcangelo:



Rodolfo Lucchi, Tommaso Colombo, Marco Giuliani, Luca Raffaelli, Riccardo Fornaciari, Giacomo Zannoni, Francesco Fusco, Artem Russu, Massimo De Martin, Giacomo Massaria.



Ragazzi gruppo U18 aggregati alla prima squadra:



Andrea Mondaini, Tito Riva, Alessandro Alviti, Simone Carafa, Filippo Miriello, Nicolò Buzzone, Pablo Campidelli, Gabriele Morandi.



.Staff Tecnico:

Allenatore: Cristian Evangelisti

Assistenti: Davide Balzani, Massimo Albani

Preparatore Atletico: Luca Nicoletti

Fisioterapista: Cristian Tomassini

Team Manager: Simone Ricci



VIDEO