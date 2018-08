Torna a Novafeltria per la quinta edizione 'Semplicemente Fotografare Live'

Eventi

Novafeltria

| 07:39 - 28 Agosto 2018

Nei week-end dal 21 al 23 e dal 29 al 30 settembre 2018, Novafeltria (RN) ospiterà la 5a edizione di “Semplicemente Fotografare Live”, rassegna fotografica, organizzata dall’ associazione e dall’omonima pagina Facebook, nata con una logica diversa da altri festival. L'intento è quello di offrire ad autori e visitatori un panorama il più ampio possibile di cosa sia la fotografia oggi, dando l’opportunità di esporre a molti validi autori, senza distinzione tra professionisti e non, senza “call e selezioni”, creando “dialogo” e confronto tra stili e diversi modi di intendere e vivere la fotografia. Senza distinzioni categoriche in generi, i cui confini sono in realtà sempre labili. Semplicemente Fotografare pone l'accento sull'atto di fotografare, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi tecnica, da quelle antiche della fotografia al collodio o della cianotipia alle polaroid, allo smartphone.

L’inaugurazione si terrà venerdì 21 settembre alle ore 17,00. A seguire Roberto Carlone con una lettura artistica del suo libro "L’autre Vivian. Un viaggio inedito nella Francia di Vivian Maier". Ospite d’onore di questa edizione sarà un grande della fotografia italiana di reportage: Uliano Lucas, che si racconterà nell’incontro “Parole e immagini”.

Una continua scoperta il percorso espositivo: 75 esposizioni personali, 7 collettive ambientate in allestimenti creati “ad hoc” negli edifici storici messi a disposizione da privati e dal Comune della cittadina che, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna, patrocina l'evento. Tanti gli appuntamenti in programma. I suoni e racconti di Massimo Carrano con la performance R-esistenza “ ovvero l’arte di esserci ancora” introdurranno la collettiva “R-resistere”. Sandro Iovine, direttore responsabile della rivista FPmag, approfondirà le tematiche legate alla progettualità di un portfolio prendendo come esempi i lavori pubblicati nella sua rubrica Smartfolio. Stefano Schirato presenterà il suo libro ”Terra Mala”. Living with Poison, in uscita per i tipi di Crowdbooks, a cura di Photo Op. Le lezioni sulla Cianotipia con Salvatore Abate, la tecnica del Collodio umido di Dennis Ziliotto, le “Secret Stories” di Andrea Gottardi. Barbara Ghedini con la sua “Itinerant Photography” o fotografia “Minutera”. Il Gruppo Rodolfo Namias dimostrerà il procedimento Van Dyke e altre antiche tecniche di ripresa e sviluppo. Giulio Limongelli, Maestro Stampatore padre del Digingranditore, introdurrà le tecniche base della Camera Oscura, dallo sviluppo del negativo B/N alla stampa ai sali d'argento. Come sempre Fujifilm Italia sarà presente con il “Touch & Try” offrendo la possibilità di provare fotocamere ed obiettivi della serie X.