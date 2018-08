Il gruppo Heritage Sports Holding entra nel Rimini Calcio col 25 per cento: paga in criptovaluta

Sport

Rimini

27 Agosto 2018

Il Rimini Football Club cresce e si consolida con l'ingresso in società del gruppo "Heritage Sports Holding", realtà con sede negli Emirati Arabi Uniti che si occupa di investimenti nel mondo dello sport e in particolare modo nel mondo del calcio attraverso scouting ed assistenza ai calciatori.



Ad annunciare l'importante novità in una conferenza stampa che si è svolta nella sede di via XX Settembre, è stato il presidente del Rimini F. C. Giorgio Grassi che con grande soddisfazione ha commentato la chiusura dell'operazione.



"La trattativa con questo gruppo è in piedi da un paio di mesi, per il tramite di persone che operano nel mondo dello sport, durante i quali ci siamo conosciuti e messo sul tavolo le rispettive motivazioni che ci hanno spinti a questo accordo - ha spiegato il numero uno della società biancorossa -. Da parte di Heritage Sports Holding è emerso un grande interesse per il brand Rimini e per il nostro approccio innovativo al calcio. I nuovi soci, che hanno firmato un accordo preliminare per l'acqusizione del 25% delle quote della società, hanno apprezzato del Rimini F.C. la trasparenza, la sostenibilità economica, la sua territorialità, l’impegno nel mondo della solidarietà ed anche la massa critica che esprime il nostro mondo con tutte le sue società affiliate. Un'operazione che entrerà nella storia del calcio, portando una risonanza molto importante alla città di Rimini". Quanto vale il 25 per cento? Grassi non ha fatto cifre: “Preferiamo mantenere la riservatezza, almeno per ora”.In attesa della presentazione ufficiale dei nuovi soci, prevista durante una conferenza stampa che verrà convocata la prossima settimana, Heritage Sports Holding si è così espressa sull'operazione."Siamo molto onorati di unire le nostre forze assieme al presidente Giorgio Grassi e all'amministratore unico Tiziano Fabbri. Insieme cercheremo di portare alla squadra e alla città delle idee e sinergie nuove sia dal punto di vista sportivo, di immagine e tecnologico, di concerto con il nostro partner Quantocoin. La nostra partecipazione viene eseguita in un modo innovativo visto il pagamento in cryptovaluta (QTCt) e con l'utilizzo della tecnologia Blockchain per la quale la Heritage Sports Holdings è già all’avanguardia in altri paesi".

Quanto alla criptovaluta Grassi ha chiarito: “Potrebbe essere lo strumento che fra vent’anni useremo tutti, come potrebbe finire in una bolla. Noi comunque avremo un contratto con tutte le garanzie”.