Cade dal cestello mentre lavora a Montepetra, grave un operaio 35enne

Cronaca

Mercato Saraceno

| 20:03 - 27 Agosto 2018

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 'Bufalini' di Cesena un operaio 35enne che si è infortunato mentre era impegnato a lavorare ad una tettoia in eternit di un capannone a Montepetra, al confine con la provincia di Rimini. L'uomo si trovava all'interno del cestello elevatore quando, per cause da stabilire è caduto da un'altezza di circa sei metri. Il 35enne è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero del 118. Sul posto anche la medicina del lavoro e i carabinieri di Mercato Saraceno. L'infortunio è avvenuto lunedì nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30.