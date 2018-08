Calcio: il Rimini F.C. si presenta ufficialmente alla città giovedì in Piazza Cavour

Sport

Rimini

| 18:31 - 27 Agosto 2018

Giovedì prossimo, a partire dalle ore 19.30 in piazza Cavour, il nuovo Rimini F. C. si presenterà ufficialmente agli sportivi e a tutti i tifosi della maglia a scacchi. Un momento di festa, organizzato appositamente nel cuore della città, per conoscere più da vicino i ragazzi che si apprestano a disputare il prossimo impegnativo campionato di Serie C. Nell’occasione verranno anche presentate le nuove divise ufficiali che verranno utilizzate durante la stagione 2018-19. Il Rimini F. C. invita tutti gli sportivi e i supporter biancorossi a partecipare con una sciarpa o una bandiera in modo da colorare la serata e far sentire alla squadra tutto l’affetto e il calore del proprio pubblico.