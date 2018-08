Ad Aquafan il rapper Shade e la finalista di Amici Federica ‘impazziti’ per lo scivolo ‘Extreme’

Attualità

Riccione

| 18:28 - 27 Agosto 2018

Per Shade e Federica Carta una folla di fan ha invaso Aquafan sabato mattina. Il rapper torinese e la cantautrice e finalista del talent ‘Amici 2017’ di Maria De Filippi, hanno fatto tappa al parco acquatico riccionese per salutare Rudy Zerbi, ospiti in diretta su Radio Deejay dagli studi della Piscina Onde.



Il produttore, conduttore e insegnante di ‘Amici’ dopo la diretta,e autografi con i fan, ha voluto ‘sfidare’ i ragazzi, invitandoli a provare a scendere dallo scivolo più adrenalinico di Aquafan: l’Extreme. E loro hanno accettato.

dice Federica, “Il nome che è stato dato a questo scivolo è proprio giusto – ribatte Shade – perché quando parti vedi il vuoto sotto di te, pensi sia una cosa super pericolosa. Fantastico”.

I due artisti lavorano in coppia fissa da qualche tempo, e sono schizzati in vetta a tutte le classifiche nazionali con, un singolo davvero bello e romantico.

che replica il successo delle hit precedenti. Il brano arriva dopo, hit 2017, e. I due brani, certificati entrambi, superano i 100 milioni di visualizzazioni totali.

ha da poco pubblicatoil suonuovo albumIl suo primo album, è stato certificato