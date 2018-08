Cesenatico, gran finale per il parco ‘Atlantica’: festa con animazione e elezione Miss e Mister Atlantica

Eventi

Cesenatico

| 17:53 - 27 Agosto 2018

Si concluderà domenica 2 settembre la stagione 2018 di Atlantica. Il grande parco acquatico di Cesenatico, con le sue sei piscine, oltre mille metri di acquascivoli, punti di ristoro e animazione, chiuderà con una grande festa dedicata a tutti coloro che hanno frequentato il parco durante l’estate.

Il team di animazione ha messo a punto una serie di attività ideali per l’intrattenimento e il divertimento di tutta la famiglia.

Durante la giornata, oltre ai confermatissimi balli di gruppo, alle attività dedicate ai più piccoli e all’appuntamento con le onde nella grande piscina centrale, si aggiungeranno giochi e iniziative che coinvolgeranno tutti gli utenti del parco.

In particolare, tra le attività proposte per domenica 2 settembre, ritorna il concorso Miss e Mister Atlantica. Giunta alla seconda edizione, i pretendenti all’ambito titolo saranno chiamati a cimentarsi in diverse prove durante le quali sarà essenziale dimostrare simpatia e voglia di mettersi in gioco.

Per partecipare è necessario fornire il proprio nome e cognome al team animazione. Le iscrizioni per partecipare al concorso sono già aperte e termineranno domenica 2 settembre alle 12.30.

Durante la giornata non mancheranno anche i momenti dedicati alla musica e all’intrattenimento con alcune coreografie tratte dai migliori musical di Broadway.

I ragazzi dell’animazione, Omar Ravaioli, Nicole Castellucci, Sonia e Letizia Fabbri, si esibiranno su musiche e melodie che hanno fatto ballare intere generazioni.

Info: 0547.83654 – www.atlanticacesenatico.com