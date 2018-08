Riminesi protagonisti al campionato nazionale velocità: vince il capitano del Coriano Calcio Costantini

Sport

Rimini

| 17:09 - 27 Agosto 2018

Questo weekend, nel tecnico circuito di Ottobiano, si è conclusa l'ultima tappa della Selettiva Nord, relativamente al campionato italiano targato CNV (campionato nazionale velocità).

Ancora una volta, tra i protagonisti della categoria Pit Bike, spiccano i nomi dei piloti romagnoli dell'Sm1 Official Team capitanato da Max Carli e Michele Scarabelli: Davide Carli, Yuri Ferrara, Angelo Costantini e Mattia Costantini.



Davide Carli (cat. Pit Bike 160 Sport) in quest'ultima gara conquista due secondi posti e fa segnare il giro veloce in gara 1.

Il punteggio accumulato consente al pilota riminese di aggiudicarsi così la seconda posizione nel campionato.

"Mi sarebbe piaciuto lottare per il podio posizioni già dall'inizio del campionato -racconta Davide Carli- ma il poco feeling con l'anteriore non mi consentiva di chiudere il piccolo gap che esisteva con i primi... Dopodiché il maestro del setup Mirko Ferri mi ha totalmente rivisto le forcelle, permettendomi così essere più veloce e guidare come voglio".

Il giovane Yuri Ferrara (cat. Pit Bike 160 Sport Light), soprannominato la lepre per la sua capacità e scappare via dopo appena qualche curva, a Ottobiano porta a casa altre due vittorie, che sommate alle precedenti, gli permettono di conquistare la prima posizione nel campionato.

Weekend non troppo fortunato per il veloce rider Angelo Costantini (cat. Pit Bike 160 Rookies Fast) che in gara 1 rompe il telaietto che sostiene la sella e nel tentativo di mantenere il passo per la vittoria, purtroppo cade a terra e anche se riesce riprendere la gara, si deve accontentare della sesta posizione. In gara 2 il telaietto viene sistemato e Angelo vince con ampio margine gara 2. Nonostante ciò per un punto perde il primato nella Selettiva Nord CNV.

Molto bravo il promettente Mattia Costantini (cat. Pit Bike 160 Rookies Classic) che in quest'ultima gara si aggiudica due primi posti e vince così il campionato, nonostante avesse iniziato la stagione agonistica con una gara in meno a causa di altri impegni sportivi (è il capitano del Tropical Coriano, squadra di calcio della Promozione). La sua concretezza e determinazione, unita a una lucidità mentale\sportiva davvero sorprendente, gli hanno permesso di conquistare il campionato CNV della selettiva Nord.

"Ora bisogna pensare alla finale nazionale che si svolgerà presso il circuito Internazionale Il Sagittario di Latina - racconta Max Carli- in questo ultimo appuntamento si metteranno a confronto tutti i migliori piloti di ogni selettiva (nord, centro, sud, isole) per decretare il primo assoluto di tutta Italia. Inoltre nel 2017 abbiamo già vinto il premio di Best Team in Italia grazie alla sommatoria dei punti raggiunti da ogni pilota. Anche quest'anno abbiamo un discreto vantaggio nella classifica generale dei team e quindi mi piacerebbe riconquistare l'importante riconoscimento. Naturalmente per raggiungere l'obiettivo bisogna che tutti i piloti si posizionino bene nella finalissima".

"Devo dire grazie a tutta la squadra - racconta Michele Scarabelli - perché è grazie ai piloti che riesco continuamente ad aggiornare e migliorare l'SM1, trovando contemporaneamente un riscontro oggettivo e coerente direttamente in pista".