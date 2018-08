Controlli delle Guardie Ecozoofile su cani e gatti: multe salate per non rispetta la legge

Attualità

Rimini

| 16:33 - 27 Agosto 2018

Controlli a tappeto da parte delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente, impegnate con una pattuglia questo week-end nella zona sud della Provincia di Rimini. Le verifiche hanno riguardato la popolazione canina e felina.

Esistono ancora purtroppo, per responsabilità dei padroni, cani non microchippati, così, a campione o su segnalazione, vengono effettuati dei controlli per la verifica del luogo di detenzione degli animali e la regolare iscrizione al comune di residenza. Ci sono, infatti, diversi adempimenti che il proprietario di un cane deve ottemperare quali, ad esempio: iscrivere il cane al Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita o da quando ne siamo entrati in possesso, inserimento del microchip sempre entro 30 giorni, denunciare entro tre giorni lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro 15 giorni va comunicata la cessione, la morte o il cambio di residenza.

Anche i gatti, anche se non è un obbligo in questo caso, possono essere microchippati e registrati in anagrafe.

Tutte queste disposizioni, se non osservate, possono portare a delle senzioni amministrative fino ad euro 154.

"Abbiamo potuto notare - spiegano le Guardie - una sistuazione molto migliore rispetto a qualche anno fa, infatti non abbiamo contestato nessun illecito. I controlli sono anche un incentivo per chi non è ancora in regola”

A tal proposito questo sabato, l'1 settembre, dalle 9 alle 12, presso il canile comunale di Rimini "Stefano Cerni", si terrà l'evento "Se mi ami mi registri", iniziativa dedicata proprio all'iscrizione di cani e gatti all'anagrafe degli animali di affezione. L'evento è riservato a chi risiede nel comune di Rimini.