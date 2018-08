Evasione dal carcere di San Marino: il Titano chiede all'Italia l'estradizione

Attualità

| 15:39 - 27 Agosto 2018

"Lo scorso 23 agosto l'Autorità Giudiziaria sammarinese ha provveduto a formulare richiesta di estradizione all'autorità Italiana" per Achille Lia, cittadino italiano evaso dal carcere dei Cappuccini di San Marino il 19 agosto scorso con un altro detenuto Albano Ahmetovic dopo aver picchiato un gendarme. A precisarlo è la segreteria di Stato Affari esteri della Repubblica di San Marino.

Nella stessa giornata, precisa la nota, "la Segreteria di Stato ha provveduto alla consegna della richiesta alla competente all'Ambasciata d'Italia. Lia, fermato in Italia il 23 agosto scorso - spiegano dagli Esteri del Titano - grazie all'attivazione dei canali di collaborazione internazionale di polizia è stato rilasciato, non avendo alcuna pendenza penale in territorio italiano".

Quindi, si legge ancora, "la Segreteria di Stato non poteva e non può esimersi dal procedere con efficacia al perseguimento degli evasi". Questo il motivo - confermano infine da San Marino - della "necessità di mettere in campo le iniziative previste dall'Ordinamento per richiedere alla Repubblica italiana l'arresto e la consegna del cittadino evaso, onde assicurarlo al periodo di detenzione ancora da scontare, aggravata da quello che gli sarà probabilmente inflitto per il reato di evasione".