Per le ‘Obike’ a Rimini i pro superano i contro, assessore Frisoni: ‘Orizzonte nuovo, valuteremo modifiche’

Attualità

Rimini

| 14:21 - 27 Agosto 2018

Quella che sta per volgere al termine sarà ricordata anche per il debutto delle “Obike”, le bici gialle sparse per la città che, tramite il servizio di bike sharing “free-floating”, ovvero a flusso libero, hanno rivoluzionato la mobilità lenta della città. La novità risiede proprio nella maniera dell’utilizzo, con possibilità di restituire la bicicletta in punti diversi da quello di prelievo, rendendo possibile il funzionamento del sistema anche senza dover garantire l’accoppiamento bici/stallo. Si è trattata, per il comune di Rimini, di una sperimentazione, come spiega l’assessore alla Mobilità del Comune Roberta Frisoni.



“Il servizio, inaugurato a inizio aprile – si legge nella nota - ha accumulato sino a metà agosto numeri sicuramente al di là di ogni più ottimistica previsione. Nella sola città di Rimini le corse totali sono state 66.178 per 110.000 chilometri percorsi, con 14.494 utenti attivi, 120 hotel coinvolti, 14mila card per gli hotel e 2.300 biciclette attive”.



L’impressione, al di là dei margini di miglioramento, secondo l’assessore è di "un servizio che funziona, chiaramente focalizzato in primis su un utilizzo da parte della componente turistica, ma dalla cui esperienza si possono trarre utili spunti di riflessione anche nella direzione di potenziare e incrementare l’uso del bike sharing stanziale. I pro hanno superato i contro, compresa una già sottolineata difficoltà di raccolta dei mezzi da parte della società privata organizzatrice del servizio.



Il Comune di Rimini farà nelle prossime settimane le sue valutazioni, ma certo la strada tracciata dall’utilizzo ‘a flusso libero’ segna un orizzonte nuovo che può e deve essere anche quello di un servizio lungo l’intero arco annuale. Alcuni degli aspetti che si stanno approfondendo, riguardano la distribuzione e raccolta delle bici, l'individuazione di zone dedicate per la riconsegna dei mezzi in certe aree strategiche, l'integrazione con altre modalità di trasporto, per far sì che questi servizi contribuiscano a raggiungere gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile rendendo sempre più conveniente l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto”.