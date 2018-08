Rimini, raddoppiati i passaggi per i trattamenti anti zanzare: ecco tutte le raccomandazioni

Attualità

Rimini

| 13:51 - 27 Agosto 2018

Il Comune di Rimini ha predisposto, su indicazione dell'Ausl Romagna, il raddoppio della frequenza dei passaggi per i trattamenti anti zanzare. Ciò a seguito dell'ordinanza per l'esecuzione di trattamenti adulticidi straordinari contro la zanzara del genere Culex, per la prevenzione dell’infezione da Virus West Nile. I trattamenti intensivi di disinfestazione verranno eseguiti sempre presso le caditoie pubbliche con una cadenza di 15 giorni anziché di 25, com’era previsto fino ad oggi.

Si tratta di un trattamento periodico fatto con specifici prodotti anti larvali nei pozzetti e nelle caditoie, a basso impatto ambientale che, interferendo sulla muta e sul ciclo della metamorfosi dell’insetto, ne impediscono lo sviluppo da larva ad adulto.

L’ordinanza individua nello specifico, le modalità di profilassi da seguire obbligatoriamente da parte di tutti i soggetti che sono autorizzati ad effettuare manifestazioni, anche su aree pubbliche, che comportino il ritrovo di molte persone all’aperto nelle ore serali in aree verdi.

La campagna proseguirà con questa nuova frequenza fino al prossimo 30 settembre.

Tenendo presente che la zanzara per riprodursi ha bisogno di acqua, ricordiamo le solite semplici regole per difendersi dalla zanzara tigre e impedirne la diffusione: svuotare i bidoni e i contenitori d’acqua (vasche, bidoni, cisterne) per non permettere alla zanzara di riprodursi; eliminare le raccolte d’acqua; evitare i ristagni; coprire i contenitori d’acqua non rimovibili (senza creare avvallamenti); nei ristagni d’acqua non rimovibili e non isolabili usare prodotti larvicidi acquistabili in farmacia o presso rivenditori specializzati; controllare le grondaie e liberare quelle otturate; rimuovere la vegetazione spontanea che può nascondere i piccoli focolai sottraendoli al controllo; pulire i tombini almeno una volta all’anno; eliminare i sottovasi o svuotare frequentemente quelli non eliminabili;

Per qualsiasi informazione sul servizio di prevenzione e lotta alla zanzara tigre è possibile contattare l’URP al numero 0541-704704 nei seguenti orari 8-13 dal lunedì al sabato e dalle 14 alle 17 il mar tedi e il giovedì, oppure contattare Anthea al numero 0541.767411 o via e-mail all’indirizzo info@anthearimini.it.

Si ricorda che il personale incaricato alla disinfestazione della zanzara tigre è autorizzato ad accedere solo all’esterno dell’abitazione ed è riconoscibile per la divisa e il tesserino specifico.