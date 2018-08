Meeting di Rimini, Sindaco Gnassi "una risorsa per la città, straordinaria occasione di confronto"

Attualità

Rimini

| 12:10 - 27 Agosto 2018

Al termine della 39esima edizione del Meeting di Rimini il sindaco Gnassi interviene sulla kermesse. "Al di là del successo e dei numeri positivi" scrive il primo cittadino "voglio rimarcare la natura di una manifestazione che si configura sempre più come cantiere aperto del pensiero e dell’approfondimento, in direzione ostinata e contraria rispetto alla dilagante superficialità del ‘tempo reale’ che pare sia regola del dibattito contemporaneo."

Non una manifestazione "mordi e fuggi" ma un evento con "un desiderio di confrontarsi, di aprirsi e non tirare su barriere, di vedere e non solo guardare che ne fa ormai un unicum nel panorama della riflessione nazionale e internazionale. E’ un bene prezioso per la città di Rimini.

Questo va ribadito: il Meeting per l’amicizia fra i popoli è il Meeting di Rimini. Per la nostra città è e continua ad essere una risorsa, non solo economica. Sono tanti i riminesi che con il loro lavoro e il loro impegno rendono possibile lo svolgersi di questa straordinaria occasione di vivere la profondità della discussione culturale e dell’incontro/confronto tra esperienze lontane e diverse.

Anche per questo Rimini non si tirerà indietro, pure nel futuro, nel sostegno e nella collaborazione con il Meeting. Il Comune di Rimini, così come la Regione Emilia Romagna, credono nel rapporto virtuoso tra il Meeting e la comunità locale, così come nella necessità di uno spazio di riflessione che non si esaurisca nella velocità - e spesso nell’arbitrarietà - di un tweet, ma che permetta a tutti di esprimersi compiutamente e in piena libertà in una città aperta e libera”.