Sport

Cervia

| 11:49 - 27 Agosto 2018



La vittoria di Christian Capacci nel tabellone Under 16 maschile ha chiuso domenica sera la tappa Next Gen del circuito regionale giovanile organizzata dal Circolo Tennis Cervia. Il portacolori della Polisportiva Buscherini, testa di serie n.4, ha battuto in finale per 7-6 (4), 7-6 (6) Luca Bartoli (Tennis Viserba, n.3).