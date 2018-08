Cronaca

Riccione

| 11:22 - 27 Agosto 2018

Auto a fuoco nella notte a Riccione. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte tra domenica e lunedì. Ad andare in fiamme una Honda Civic parcheggiata in viale Brunate. A rimanere danneggiata la parte sinistra del mezzo. Sul posto oltre ai Pompieri, che hanno lavorato circa un'ora per mettere in sicurezza l'auto, anche i Carabinieri. Ignote al momento le cause delle fiamme.