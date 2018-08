Beach Tennis, Del Chierico-Battistoni trionfano nel doppio misto al Garden Rimini

Sport

Rimini

| 10:41 - 27 Agosto 2018

Non è ancora finita l’estate del beach tennis al Garden dove è andato in scena il torneo misto a coppie fisse vinto dalla coppia Del Chierico/Battistoni (nella foto di copertina).

Sedici le coppie al via provenienti da Rimini, Cesena, Pesaro e San Marino che si sono sfidate sui campi della Polisportiva con una prima fase di qualificazione e successiva fase ad eliminazione diretta dai quarti di finale alla finalissima.

La finale ha visto in campo la coppia di ragazzi pesaresi Cinzia Del Chierico e Enrico Battistoni opposti alla coppia riminese Valentina Gianessi/Rainer Crociati. Vittoria per la coppia pesarese con il punteggio di 6-1 in un match ben disputato da tutti e 4 i giocatori ma con i pesaresi più concreti e determinati in tutti i punti importanti della partita.

Premiate le prime quattro coppie classificate con materiale tecnico in collaborazione con il partner del torneo Stop&Play negozio di articoli sportivi a Rimini.

Prossimo appuntamento giovedì 30 agosto con il torneo maschile a coppie fisse.

Classifica finale:

4 class: Nadia Giannini/Claudio Mecozzi

3 class: Stefania Betti/Alfio Amati

2 class: Valentina Gianessi/Rainer Crociati

1 class: Cinzia Del Chierico/Enrico Battistoni