Rimini, perseguita la ex fidanzata e tenta di bruciarle l'auto, arrestato 29enne

Cronaca

Rimini

| 09:14 - 27 Agosto 2018

Insonnia e paura, un incubo durato per tre mesi per una donna perseguitata dal suo ex, arrestato lunedì.

Un 29enne riminese è stato arrestato all'alba dai Carabinieri di Rimini. Il giovane è responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna 25enne. Dopo la fine della relazione ha iniziato a tormentare la donna con migliaia di messaggi e telefonate ad ogni ora del giorno e della notte. Spesso si presentava sotto casa della ex suonando ripetutamente il citofono di notte, svegliandola di continuo e rendendole la vita infernale. All'apice della persecuzione il 29enne ha anche tentato di dare fuoco all'auto della donna cospargendola di benzina, senza riuscirci. La 25enne ha sporto denuncia ai Carabinieri che lo hanno così arrestato.

Seguiranno aggiornamenti