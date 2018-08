Coppa Italia C, 0-0 tra Rimini e Imolese in un derby divertente e con occasioni. Portieri protagonisti

Sport

Rimini

| 22:24 - 26 Agosto 2018

RIMINI (4-3-1-2): Scotti; Venturini, Brighi, Petti (62’ Buonaventura); Simoncelli (67’ Viti), Alimi (81’ Serafini), Variola (62’ Montanari), Guiebre; Candido; Volpe (62’ Cecconi), Arlotti. A disp. De Angelis, Nava, Buscè, Serafini, Marchetti, Cavallari, Battistini, Badjie. All. Righetti

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi; Garattoni, Ciofi (56’ Zucchetti), Carraro, Boccardi, Carini, Valentini (67’ Gargiulo), Bensaja (67’ Saber), Jukic (76’ Giovinco), Rinaldi (56’ Belcastro), Lanini. A disp. Zommers, Patrignani, Checchi, Tissone, Tattini, Rossetti, Mosti. All. Dionisi.

ARBITRO: Angelucci di Foligno (Melchiorre di Orvieto-Poentini di Pesaro).



Finisce senza gol la seconda sfida di Coppa Italia. Dopo la sconfitta contro il Ravenna per 1-0, il Rimini allo stadio Morgagni di Forlì finisce 0-0 contro l’Imolese, un’altra matricola della serie C. La partita, giocata in una serata fresca, ha offerto buoni spunti da entrambe le squadre, soprattutto nella ripresa. E’ mancato solo il gol anche per la bravura dei due portieri.

Nel primo tempo meglio il Rimini è più padrone del campo e più pericoloso sotto porta: il portiere Rossi ha salvato la sua porta su un rasoterra dal limite di Candido con un gran tuffo.

Nella ripresa la squadra di Righetti al 6’ sfiora ancora la rete con l’attaccante Volpe (foto) che solo davanti a Rossi, ancora protagonista, si fa anticipare in uscita. Al 60’ è Scotti ad essere protagonista salvando il risultato su Jukic con palla deviata in angolo e quattro minuti dopo ancora il portierone biancorosso è protagonista su un colpo di testa di Carini su azione di calcio d’angolo: la palla viene alzata sopra la traversa. All’84’ Rossi sventa la minaccia ancora su Buonaventura e poi su Arlotti.