Coppa Promozione: esordio amaro per il Pietracuta, sconfitto in casa 2-0 dal Tropical Coriano

Pietracuta di San Leo

| 19:41 - 26 Agosto 2018

PIETRACUTA: Balducci, Giovanetti, Moretti (62’ Fabbri D.), Tosi, Pavani (83’ Bernardi), Masini, Tomassini D., Fabbri F., Fratti, Tomassini F.R. (75’ Tadzhybayev), Golinucci

In panchina: Lasagni, Giacomini, Bindi, Bartolini, Gessaroli, Alessandrini. All. Fregnani.

TROPICAL CORIANO: Leardini, Borghini, Conti, Pasini, Olivieri, Vitalioli F., Byad, Stanco, Farneti (77’ Alijahej), Vitaioli M. (70’ Vucaj), Scognamiglio (76’ Casalino).

In panchina: De Paoli, Sartini, Torre, Semprini. All. Zagnoli.

ARBITRO: Ginaj di Cesena (assistenti Bissoni e Hounga di Cesena).

RETI: 6' Vitaioli M., 27' Scognamiglio.

NOTE: ammoniti Fratti, Fabbri D., Borghini, Scognamiglio e Casalino.





Esordio amaro per il Pietracuta che su proprio terreno deve cedere la posta ad un Coriano apparso già in discreta condizione, soprattutto riguardo agli equilibri di squadra. Buono l’inizio gara degli ospiti che sfiorano la rete al 4’ con Vitaioli e la ottengono due minuti più tardi, quando un passaggio verticale per Stanco offre la possibilità al centrocampista di porgere una invitante palla arretrata per lo stesso Matteo Vitaioli che la piazza imparabilmente a fil di palo. Dopo un paio di azioni pericolose del Pietracuta che però non impensieriscono Leardini , al 27’ il Tropical raddoppia: ancora Matteo Vitaioli lungo l’out sinistro sfugge al controllo di Giovanetti e mette al contro una palla che Scognamiglio non ha difficoltà a depositare in rete. Nella ripresa il Pietracuta prova la rimonta e costruisce alcune palle gol che però non concretizza. Fratti al 67’ si presenta a tu per tu con Leardini ma il suo destro gonfia l’esterno della rete. Lo stesso Leardini para con il corpo un tiro ravvicinato di Fratti al 75’ e con sicurezza due conclusioni dal limite di Golinucci al 83’ e Tadzhybayev al 90’.