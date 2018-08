Coppa Italia serie D, il Santarcangelo si arrende al Castelfidardo solo in pieno recupero (2-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:16 - 26 Agosto 2018

Il Santarcangelo si è arreso solo in extremis al Castelfidardo nella prima partita di Copppa Italia di serie D. Dopo il vantaggio di Severini in avvio, i gialloblù hanno pareggiato col baby Fuchi e in pieno recupero sono caduti per mano di Bracetelli, uno dei nuovi entrati. Nel Santarcangelo ha esordito Cascione.

Castelfidardo: Bottalucio, Tiriboco, Bellucci, Trillini, Solomon, Giovagnoli, D’Ercole, Lignani, Rivi, Calabrese, Severini. A disp. De Maio, Lombardo, Massi, Lucci, Candolfi, Pierantozzi, Grazioso, Bracetelli, Mihailov. All. Pazzaglia.

Santarcangelo: Battistini, Guglielmi, Broli, Cascione, Bondioli, Maini, Peroni, Galeoti, Fuchi, Pigozzi, Mancini. A disp: Forti, Greco, Zanni, Alvisi, Fusi, Bua, Bellettini. All. Galloppa

Arbitro: Di Cicco di Lanciano-assistenti Casella di L'aquila e Manella di Lanciano

Reti: 3’ pt Severini 9’ Fuchi 91’ Bracetelli