Coppa 1a Cat: gol capolavoro di Zavattini, ma il Sant'Ermete fermato sull'1-1 dal Granata

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:54 - 26 Agosto 2018

SANT'ERMETE: Gentili, Fini, Mussoni, Ciccarelli, Bonifazi, Moubtassim (60' Belloni), Rossi (73' Bettini), Castiglioni, Zavattini, Vukaj, Quarta (85' Drudi).

In panchina: Vandi, Ceccarelli, Marcaccio,Tosi Brandi. All. Pazzini.

GRANATA: Venghi, Babino (80' Amaducci), Romagnoli, Mastria (70' Giunchi), Maroni, Magnani, Limouni (65' Mancini), Foschi (90' Savini), Fiori (87' Bartolini), Boni, Muci.

In panchina: Di Muro, Paolucci, Battistini, Vitali. All. Cantoni.

ARBITRO: Utili di Faenza.

RETI: 30' Foschi (G), 45' Zavattini (S).





Il nuovo Sant'Ermete inizia con un pari casalingo nella gara di coppa con il Granata. Parte bene la squadra di casa con Zavattini che salta un avversario in dribbling e conclude cercando l'angolino, Venghi respinge. Ancora il Sant'Ermete in contropiede con Vukaj, ma il suo passaggio per Zavattini è leggermente lungo. Risponde il Granata al 25' con un tiro a botta sicura di Muci, si esalta Gentili che respinge. I cesenaticensi passano in vataggio al 30' con una punizione calciata da Foschi. Il pari del Sant'Ermete, bravo a reagire dopo lo svantaggio, arriva al 45' con una prodezza di Zavattini che sfrutta un rilancio dalle retrovie: stop di petto e coordinazione perfetta a infilare Venghi con una potente conclusione. Nella ripresa la miglior occasione capita a Rossi, ma l'esterno del Sant'Ermete calcia a lato dopo una prima respinta di Venghi. Ottimo l'arbitraggio della signorina Utili di Faenza.