Eccellenza, pareggio in Coppa nel derby tra Fya Riccione e Cattolica

Riccione

| 18:44 - 26 Agosto 2018

Nella prima partita di Coppa Italia In Eccellenza pareggio per 1-1 tra Fya Riccione e Cattolica. In vantaggio gli ospiti con Bacchielli, pareggio dei padroni di casa con Cuomo. Assente nella squadra di Giorgi l’attaccante Grimellini, i difensori Sottile e Piscaglia. Partita equilibrata terminata con un giusto pareggio. Il Cattolica è alla ricerca di un bomber



Fya Riccione Rapisarda, De Luigi, Perazzini, Censoni, Ghiggini, Righetti, Lunadei (63' Alberigi), Mani (87'Zamagni), Docente, Cecchetti,Pari (63'Cuomo). A disp. Basilico, Ioli, Franceschini, Merli, Di Marzio All. Giorgi

Cattolica Andreani, Casolla, Parma, Palazzi N, Ljera, Tombari, D'Addario, Pari, Bacchielli (60' Boschetti), Sartori, Bartomioli. A disp. Palazzi G, Ceramicoli, Formica, Casanti. All. Angelini.

Arbitro Colella di Rimini, assistenti Sapigni-Sabba.

Rete: 42 p.t. Bacchielli 28 s.t. Cuomo

Note: Ammoniti Censoni, De Luigi, Sartori