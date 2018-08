Coppa 1a Cat: Verucchio - Novafeltria 2-0, derby rosanero con gol di Muccioli e Tellinai

Sport

Verucchio

| 18:41 - 26 Agosto 2018

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna, Campidelli (84' Girometti), Tentoni, Radu, Semprini; Michilli (88' Piergallini), Muccioli (63' Vertaglia); Balducci Alb. (76' Valenti), Tellinai (91' Clementi), Genghini.

In panchina: Baschetti, Zangoli, Leardini, Mazzocchi; all. Nicolini.

NOVAFELTRIA: Semprini, Ceccaroni, Gori M., Rinaldi, Balducci Ales. (84' Morciano), Arapi (46' Sebastiani), Gori P., Crociani (46' Amantini); Stefanelli (76' Piccari), Baldinini, Mahmutaj (75' Gregori).

In panchina: Cappella, Gentili, Mainardi, Outaaadi,. All. Fabbri.

ARBITRO: Marino di Cesena.

RETI: 40' Muccioli (V), 72' Tellinai (V).

NOTE: angoli 6-2.





Seconda vittoria su tre gare per il Verucchio nei recenti confronti di Coppa Emilia con il Novafeltria, battuto 2-0. Il primo tentativo è della squadra di casa, che sugli sviluppi di un corner, al 7', va al tiro con Tellinai, la cui conclusione è alta sopra la traversa. Due minuti dopo Tentoni non capitalizza un'occasione favorevole, calciando alto da posizione invitante. La risposta del Novafeltria è affidata a Baldinini che al 29' calcia a lato. Torna pericoloso il Verucchio al 31' con una bordata dal limite dell'area di Michilli che sfiora la traversa, mentre al 38' Stefanelli colpisce debolmente di testa il pallone, che si spegne tra i guanti di Maggioli. Al 40' la partita si sblocca con il tap-in di Muccioli, che capitalizza una conclusione non trattenuta da Semprini. Nella ripresa ancora Stefanelli spreca di testa al 61', concludendo a lato, mentre un minuto dopo Michilli scheggia il palo esterno. I rosanero di casa chiudono il conto al 72' grazie a Tellinai, che evita Michele Gori e infila imparabilmente con un diagonale rasoterra sul secondo palo. Ultima parte di gara con il Novafeltria in attacco, ma Maggioli fa buona guardia.