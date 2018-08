Tennis, a Cipro si ferma in semifinale la corsa di Andrea Maria Artimedi

Sport

Repubblica San Marino

26 Agosto 2018

Si ferma solo in semifinale la bella corsa di Andrea Maria Artimedi a Limassol nel torneo Itf Junior Tour cipriota, il “Ioannides Academy Junior Tournament” (Grade 5, terra).

L’allieva di Giorgio Galimberti alla San Marino Tennis Academy, partita dalle qualificazioni dove ha battuto la russa Arina Stanchik per 6-2 7-5 e la belga Ellen Smeulders per 6-2 6-4, all’esordio nel main draw ha sconfitto la cipriota Mikaella Iosif (wild card) per 6-0 6-1, quindi l’israeliana Emmy Yaron (n.8) per 6-0 6-0 e nei quarti la greca Eleni Fasoula per 6-3 6-4, prima di cedere con un periodico 6-4 alla russa Polina Pavlova.

Semifinale anche in doppio per la coppia Artimedi-Giorgia Di Muzio (giunta nei quarti in singolare): le due allieve della San Marino Tennis Academy hanno regolato 6-3 6-2 la cipriota Eleni Makride e la russa Polina Pavlova, quindi nei quarti hanno superato 7-5 6-2 le cipriote Maria Constantinou e Florentia Hadjigeorgiou, fermandosi nel penultimo atto del torneo di fronte alle russe Nikiforova-Safronova (n.1), che si sono imposte per 6-4 6-3.