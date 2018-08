Tennis, a Cervia successi per Matilde Morri, Carlo Paci, Asia Bacchilega, Christian Capacci e Raymi Paci

Sport

Cervia

| 18:22 - 26 Agosto 2018



Giornata di verdetti quella odierna nella tappa Next Gen del circuito giovanile organizzata dal Circolo Tennis Cervia. Nell’Under 12 femminile successo di Matilde Morri (Tennis Viserba), testa di serie n.1, in finale su Ambra Tommasi (n.2) per 6-0, 6-0. Con lo stesso punteggio nell’Under 10 maschile vittoria di Carlo Paci (Tc Valmarecchia) su Enea Vinetti (Ct Cervia). Nell’Under 14 femminile successo di Asia Bacchilega (Easy Tennis, n.2) in finale su Margherita Trolese (n.1) per 6-1, 6-0. Nell’Under 14 maschile (foto) si è imposto Christian Capacci (n.1), portacolori della Polisportiva Buscherini, in finale su Claudio Celaj (n.3) per 6-3, 7-6 (3)

Nell’Under 12 maschile successo di Raymi Paci (Tc Valmarecchia), n.1, su Jacopo Antonelli (Tc Riccione) per 6-3, 6-3.

Domenica alle 17.30 la finale Under 16 maschile tra Christian Capacci e Luca Bartoli. Semifinali: Christian Capacci (n.4)-Pietro Castellari (n.1) 5-7, 6-4, 10-7, Luca Bartoli (n.3)-Alessandro Bagnara (n.2) 6-4, 6-0.