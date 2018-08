Allievi poliziotti accusati di stupro, la giovane ha raccontato i fatti a due amiche e a titolare hotel

Cronaca

| 15:25 - 26 Agosto 2018

Con il passare delle ore emergono alcuni particolari della vicenda che vede indagati, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista tedesca, due giovani, di 21 e 23 anni già identificati dalla Polizia di Stato di Rimini. A quanto appreso, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo essere uscita dalla stanza dei due italiani, in un albergo della città romagnola, la turista tedesca - una ragazza di 20 anni che sarebbe stata costretta ad un rapporto sessuale di gruppo - ha prima raccontato tutto alle due amiche con cui condivide le vacanze, e poi al titolare dell'hotel che ha subito chiamato la Polizia. Sul posto, verso le 18, sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile per identificare i due ragazzi italiani, indicati dalla vittima e, subito dopo, i Poliziotti della Scientifica, per un sopralluogo nella camera dove sarebbe avvenuto lo stupro. Gli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, hanno ascoltato, fino a tarda notte in Questura, i racconti delle tre amiche tedesche, denunciando infine per violenza sessuale di gruppo i due italiani, allievi della scuola di polizia di Brescia, di 23 e 21 anni, per i quali il direttore della scuola ha avviato la procedura di sospensione, ratificata dalla direzione del personale di Roma. Qualora dovessero essere accertate le responsabilità dei due allievi, potrebbero essere destituiti, espulsi dalla scuola e non prendere mai servizio. Stando a quanto ricostruito, il gruppo di ragazzi, le tre amiche tedesche e gli italiani, tutti in vacanza a Rimini, si sarebbero conosciuti nell'hotel dove alloggiano.