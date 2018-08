Litiga con la fidanzata in albergo, poi si sfoga prendendo a calci e pugni i Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 14:37 - 26 Agosto 2018

Momenti di concitazione, domenica mattina, in un albergo di Riccione a causa di un furioso litigio scoppiato tra un 22enne toscano e la fidanzata. Sul posto sono intervneuti i Carabinieri, ma il loro arrivo ha scatenato la furia del giovane: questi ha iniziato a insultarli, poi è passato alle vie di fatto, con spintoni, calci e pugni. Dopo una breve colluttazione i Carabinieri hanno bloccato il 22enne, che ha continuato a dare in escandescenze anche durante il trasporto in Caserma, danneggiando la vettura. E' stato così arrestato per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.